Vor einem Mehrfamilienhaus in Gudensberg (Schwalm-Eder) ist am Freitagmorgen ein schwerverletzter Mann gefunden worden.

Er kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Laut Polizei wies er Verletzungen am Kopf und am Oberkörper auf, die offenbar durch Gewalt entstanden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.