Gewaltverbrechen in Gießen Polizei entdeckt Toten - Fahndung nach zwei Männern

Nach dem Fund eines Toten und eines Schwerverletzten in Gießen fahnden Ermittler nach zwei Männern, die mit der Gewalttat zu tun haben könnten. Offenbar handelt es sich um ein Verbrechen im Drogenmilieu.

Wegen des Verdachts des Mordes sowie des versuchten Tötungsdelikts ermitteln derzeit die Gießener Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.

In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus war am Montag die Leiche eines 56-Jährigen und ein 52 Jahre alte Schwerverletzter gefunden worden. Nachbarn im Haus hatten zuvor Lärm und Streit aus der Wohnung gehört und die die Polizei gerufen. Mit Hilfe eines Fahndungsfotos suchen die Ermittler jetzt zwei Männer, die etwas mit der Tat zu tun haben könnten.

Das Bild der Überwachungskamera zeigt möglicherweise den Täter. Die Kleidung ist nach Polizeiangaben schwarz. Bild © Polizeipräsidium Mittelhessen

Das Motiv sei unklar, die bisherigen Erkenntnisse "rechtfertigen jedoch die Annahme, dass es sich um eine Tat im Drogenmilieu handelt". Die Gegend um den Tatort in der Hindemithstraße gelte als Brennpunkt für Drogenabhängige.

"Zweifelsfrei" ein Gewaltverbrechen

Gerichtsmediziner stellten bei der Obduktion der Leiche Verletzungen fest, die "zweifelsfrei auf ein Gewaltverbrechen schließen" lassen, hieß es weiter. Ermittelt wird wegen des Verdachts des Mordes sowie des versuchten Mordes. Das Opfer werde der Drogenszene zugerechnet, so die Staatsanwaltschaft.

Die Ermittler fahnden nach den Verdächtigen mithilfe des Fotos einer Überwachungskamer, aufgenommen im Treppenhaus des Tatorts. Die Polizei hat eine zehnköpfige Ermittlungsgruppe eingesetzt.