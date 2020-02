Viele Tote und Verletzte durch Schüsse, ein toter Verdächtiger und ein mutmaßlich rassistisches Motiv: Wir berichten im Liveticker über die Ereignisse in Hanau.

+++ Bundespräsident Steinmeier gedenkt Opfer +++

17:57 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Tatorte des mutmaßlich rassistisch motivierten Anschlags in Hanau besucht. Gemeinsam mit anderen Politikern, darunter Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU), und seiner Frau Elke Büdenbender gedachte er dort mit einer Schweigeminute der Opfer. Anschließend wollte Steinmeier bei der Mahnwache der Stadt Hanau auf dem Marktplatz eine kurze Ansprache halten. Dort versammelten sich am Abend nach ersten Schätzungen mehrere tausend Menschen.

+++ Katholische Bischofskonferenz: "Tat macht fassungslos" +++

17:53 Uhr: Nach der Gewalttat von Hanau bekunden die katholischen Bischöfe ihre Trauer und Solidarität mit Opfern und Angehörigen. Die Tat mache ihn "fassungslos", erklärte der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx. Zugleich kritisierte er "eine Tendenz zu einem ausgrenzenden und aggressiven Nationalismus und Rassismus", der aus christlicher Perspektive durch nichts zu rechtfertigen sei. "Meine Gedanken und Gebete sind bei den Opfern und ihren Angehörigen", sagte Marx weiter: "Wir hoffen, dass die Verletzten bald genesen."

+++ Hilfe-Telefon für Betroffene +++

17:43 Uhr: Wenn Betroffene der Gewalttat von Hanau Unterstützung benötigen, können sie sich an ein Hilfetelefon wenden. Unter der Nummer 0800-0009546 können Betroffene ihr Anliegen vorbringen, wie der Beauftragte der Bundesregierung für die Opfer terroristischer Taten, Edgar Franke, auf Twitter schrieb. Er wies zugleich auf weitere Hilfsangebote auf der Internetseite des Bundesjustizministeriums hin.

+++ Mahnwache in Hanau im Livestream +++

17:25 Uhr: In Hanau findet ab 18 Uhr eine öffentliche Gedenkfeier für die Opfer des rassistischen Anschlags statt. Unter den Rednern sind Bundespräsident Steinmeier und Ministerpräsident Bouffier. Wir übertragen die Mahnwache live.

+++ Schule und zwei Kitas bleiben morgen zu +++

17:13 Uhr: Die Heinrich-Heine-Schule, die Kinderburg West und das Kinderhaus West in Hanau bleiben auch am Freitag geschlossen. Das teilte die Stadt am Nachmittag mit. Grund seien die laufenden Ermittlungsarbeiten der Polizei. Für Eltern und Kinder wurde ein Notdienst in einer Kita in der Nähe eingerichtet. Andere Schulen und Kitas sind laut Stadt nicht betroffen.

+++ Mutmaßlicher Täter war Mitglied in Frankfurter Schützenverein +++

16:58 Uhr: Tobias R. war seit 2012 in einem Frankfurter Schützenverein aktiv. Laut dem Verein selbst war er ein "eher ruhiger Typ", der in keiner Weise auffällig geworden sei. "Er hat keinerlei ausländerfeindliche Sprüche geklopft", sagte der Vereinsvorsitzende. Auch im Umgang mit Vereinsmitgliedern mit Migrationshintergrund habe der 43-Jährige kein auffälliges Verhalten gezeigt. Dass Tobias R. im Internet wirre Gedanken und abstruse Verschwörungstheorien äußerte, sei nicht bekannt gewesen.



Er habe mit eigenen Waffen geschossen, was aber üblich sei. Laut Auskunft der zuständigen Kreisbehörde hatte der mutmaßliche Täter 2013 eine waffenrechtliche Besitzerlaubnis bekommen. Ein Jahr später sei die erste Waffe darauf eingetragen worden, sagte ein Sprecher des Main-Kinzig-Kreises. Zuletzt seien zwei Waffen eingetragen gewesen.

+++ Seehofer: "Eine Menge besorgniserregender Entwicklungen" +++

Gedenken in Hanau: Bundesjustizministerin Lambrecht (SPD), Bundesinnenminister Seehofer (CSU) und Hanaus Oberbürgermeister Kaminsky (SPD) (v.r.). Bild © picture-alliance/dpa

16:45 Uhr: Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat am Nachmittag einen der Tatorte in Hanau besucht und Blumen niedergelegt. Er kündigte an, dass es noch am Abend ein Gespräch mit allen Innenministern Deutschlands geben werde. Man wolle beraten, wie die Sicherheitslage in den nächsten Tagen noch besser gewährleistet werden könne - vor dem Hintergrund vieler öffentlicher Veranstaltungen.



"Wir werden auch darüber reden müssen, wie wir sensible Einrichtungen in Deutschland einem noch besseren Schutz unterziehen." In den letzten Tagen habe es im Feld des Rechtsextremismus eine Menge sehr besorgniserregender Entwicklungen gegeben. "Deshalb ist die große Aufgabe für uns, mit aller Entschiedenheit den Gegnern der freiheitlichen rechtsstaatlichen Ordnung die Stirn zu bieten", sagte der Minister.

+++ Mahnwachen in vielen hessischen Städten +++

15:45 Uhr: In ganz Hessen finden heute Abend Mahnwachen zum Gedenken an die Opfer statt. Hier eine Übersicht:

18 Uhr: Hanau (Marktplatz) - Frankfurt (Paulskirche) - Kassel (Rathaus) - Gießen (Kirchenplatz) - Dietzenbach (Europaplatz) - Darmstadt (Luisenplatz) - Fulda (Universitätsplatz)

18:30 Uhr: Wetzlar (Herkules-Center)

19 Uhr: Seligenstadt (Marktplatz)

20 Uhr: Marburg (Erwin-Piscator-Haus)

Bild © hr

Die Gedenkminute auf dem Marktplatz in Hanau wird ab 18 Uhr auf allen hr-Radiosendern und im hr-fernsehen übertragen.

+++ Chronologie der Tat: Was wann geschah +++

15:37 Uhr: Gegen 22 Uhr stürmt der mutmaßliche Täter Tobias R. in eine Shisha-Bar am Hanauer Heumarkt - danach überschlagen sich die Ereignisse. Hier haben wir die Ereignisse der Tat noch einmal im Minutenprotokoll zusammengefasst.

Am Heumarkt befindet sich die Shisha-Bar, die der Täter stürmte, danach fuhr er weiter zum Kurt-Schumacher-Platz. Bild © OpenStreetMap-Mitwirkende , Bearbeitung: hessenschau.de

+++ Generalbundesanwalt: Täter hatte "zutiefst rassistische Gesinnung" +++

15:12 Uhr: Der mutmaßliche Täter von Hanau hatte nach Angaben von Generalbundesanwalt Peter Frank eine "zutiefst rassistische Gesinnung". Das habe die Auswertung von Videobotschaften und einer Art Manifest auf dessen Internetseite ergeben, sagte Frank in Karlsruhe.

Ziel der Ermittlungen werde es sein, herauszufinden, ob es Mitwisser gab oder gibt. Man müsse das Umfeld und die Kontakte des mutmäßlichen Täters abklären. Mit den Ermittlungen sei nun das Bundeskriminalamt beaufragt, das Hessische Landeskriminalamt werde dabei unterstützen. "Es ist ein Tag, eine Nacht, die uns noch lange in Erinnerung bleiben wird und unsere weitere Ermitltungsarbeit stark prägen wird", sagte Frank.

+++ Tobias R. lebte früher in Oberbayern und Oberfranken +++

15:02 Uhr: Der mutmaßliche Täter von Hanau hat früher auch an verschiedenen Orten in Bayern gelebt. Wie Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) mitteilte, hat Tobias R. zeitweilig in Oberfranken und in Oberbayern gewohnt. "Zuletzt hat er sich wohl 2018 im südbayerischen Raum aufgehalten", sagte Herrmann. Es habe aber damals keine Erkenntnisse gegeben, dass der Mann ein Extremist sei.

+++ Pressekonferenz der Bundesanwaltschaft im Livestream +++

14:52 Uhr: Um 15 Uhr äußert sich die Bundesanwaltschaft zu der Gewalttat in Hanau. Die Pressekonferenz können Sie bei uns im Livestream verfolgen.

+++ Neun Opfer haben Migrationshintergrund +++

14:47 Uhr: Bis auf die Mutter des mutmaßlichen Täters haben alle Opfer einen Migrationshintergrund. Das berichtet die Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf Sicherheitskreise. Auch vier der fünf Verletzten sollen ausländische Wurzeln haben.

+++ Hanauer Kirchen stehen offen +++

14:45 Uhr: In Hanau stehen die Kirchen für besorgte Gläubige offen. Das teilten die katholische und die evangelische Kirche mit. "Die Kirchen in der Stadt sind offen. Die Seelsorgeteam stehen spontan für Gespräche zur Verfügung", hieß es in einer Pressemitteilung des katholischen Bistums Fulda. In allen Gottesdiensten solle das Geschehen aufgegriffen und ins Gebet gebracht werden. Auch die evangelische Kirche reagierte noch in der Nacht und schickte sieben Pfarrer als Notfallseelsorger nach Hanau.

+++ Bundesminister in Hanau eingetroffen +++

14:23 Uhr: Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) sind am Donnerstag in Hanau eingetroffen, um sich über die Hintergründe der Gewalttat mit elf Toten zu informieren. Sie wollen am Nachmittag auf dem Heumarkt, einem der Tatorte, über aktuelle Erkenntnisse informieren, kündigte ein Sprecher der hessischen Staatskanzlei an. Die Minister treffen sich auch mit dem hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU).

Bundesinnenminister Seehofer (l.) mit OB Kaminsky vor Ort in Hanau Bild © picture-alliance/dpa

+++ Fünf türkische Staatsbürger unter den Toten +++

13:49 Uhr: Unter den Todesopfern sind nach Angaben der türkischen Botschaft in Berlin auch fünf türkische Staatsbürger. Ob sie auch die deutsche Staatsbürgerschaft besaßen, ist bisher nicht bekannt. Das türkische Außenministerium in Ankara verurteilte den "niederträchtigen Anschlag". Er sei eine "neue und schwere Auswirkung von wachsendem Rassismus und Islamfeindlichkeit".

+++ OB Kaminsky: "Eine der traurigsten Stunden" +++

12:46 Uhr: Tief bestürzt trat Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) am Mittag vor die Presse: "Dies ist eine der traurigsten Stunden, die diese Stadt in Friedenszeiten erlebt hat." Bundeskanzlerin Merkel habe ihn bereits angerufen und ihre Anteilnahme ausgedrückt. Im Laufe des Tages würden noch Bundespräsident Steinmeier sowie Bundesinnenminister Seehofer und Bundesjustizministerin Lamprecht in die Stadt kommen. "Dies sind starke und wichtige, leider auch bitter notwendige Signale", betonte Kaminsky. "In unserer Gesellschaft darf kein Platz für Rassismus und Hetze sein," Er kündigte an, dass der Bundespräsident und der Ministerpräsident bei der geplanten Mahnwache um 18 Uhr in Hanau sprechen wollten. Im Rathaus werde zudem ein Kondolenzbuch ausgelegt.

Pressekonferenz mit OB Kaminsky (l.) und Ministerpräsident Bouffier Bild © Bodo Weissenborn/hr

+++ Kanzlerin Merkel: "Rassismus ist ein Gift" +++

12:27 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sprach den Angehörigen und Freunden der Opfer am Mittag ihre Anteilnahme aus. "Niemand kann ermessen, welches Leid der Täter über sie gebracht hat." Es sei ein trauriger Tag für unser Land.

Für eine abschließende Bewertung sei es noch zu früh, doch es weise vieles darauf hin, dass der Täter aus rechtsextremistischen und rassistischen Motiven gehandelt habe. "Rassismus ist ein Gift. Hass ist ein Gift." Dieses Gift existiere in unserer Gesellschaft und sei schuld an viel zu vielen Verbrechen, sagte Merkel.

Videobeitrag Video zum Video Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU): "Rassismus ist ein Gift. Hass ist ein Gift" [Videoseite] Video Ende des Videobeitrags

+++ Sondersendung im Video +++

12:20 Uhr: Hier können Sie die Extra-Ausgabe von hessenschau kompakt im Video anschauen. Im Laufe des Tages gibt es mehrere weitere Sondersendungen zur Tat in Hanau.

Videobeitrag Video zum Video hessenschau kompakt extra: Gewalttat in Hanau [Videoseite] Video Ende des Videobeitrags

+++ Eintracht spielt mit Trauerflor +++

12:10 Uhr: Eintracht Frankfurt wird beim Euro-League-Spiel am Donnerstagabend gegen RB Salzburg mit Trauerflor spielen. Vor dem Anpfiff in der Commerzbank-Arena wird es außerdem eine Schweigeminute geben, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte - "in Gedenken an die Betroffenen und als klares Zeichen gegen jegliche Form von Rassismus und Extremismus".

+++ Bouffier in Hanau angekommen +++

12:07 Uhr: Ministerpräsident Bouffier besucht aktuell Hanau und macht sich vor Ort ein Bild von der Lage. Er sei in der Stadt, um den Angehörigen Solidarität zu zeigen. "Das macht sprachlos, das macht traurig und zornig zugleich", sagte er dem hr. Es sei nun eine herausragende Verpflichtung, "alles zu tun, um so etwas nach Möglichkeit zu verhindern". Am Nachmittag ist noch ein gemeinsamer Besuch von Bouffier mit Bundesinnenminister Seehofer vor Ort geplant.

Bouffier vor Ort in Hanau Bild © Bodo Weissenborn/hr

+++ Sondersendungen im hr-fernsehen +++

12:03 Uhr: Das hr-fernsehen berichtet heute in mehreren Sondersendungen über die Ereignisse in Hanau. Um 12:15 Uhr gibt es eine Sonderausgabe von hessenschau kompakt. Die Sendung maintower um 18 Uhr wird verlängert. Außerdem sendet der hr um 20:15 Uhr einen ARD-Brennpunkt und im Anschluss, um 20:30 Uhr, ein hessen extra.

+++ Türkei fordert schnelle Aufklärung +++

11:42 Uhr: Die Türkei hat auf die Gewalttaten mit mehreren Toten in Hanau reagiert und eine schnelle Aufklärung gefordert. "Wir erwarten von den deutschen Behörden maximale Anstrengungen, um den Vorfall aufzuklären", twitterte der Sprecher des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin.

Er sprach von einem "rassistischen Angriff" und "unseren Bürgern", die bei der Tat ums Leben gekommen seien. Unter den Todesopfern sind nach ersten Erkenntnissen der deutschen Sicherheitsbehörden viele Menschen mit Migrationshintergrund, wie die Nachrichtenagentur dpa erfuhr. Ob unter ihnen auch ausländische Staatsbürger sind, war zunächst nicht bekannt.

+++ Hanauer Faschingsumzug abgesagt +++

11:30 Uhr: Aufgrund der Vorfälle in Hanau wird der traditionelle Faschingsumzug am Samstag abgesagt. Das teilte der Veranstalter, der Hanauer Carnevalszug Verein 1954, auf seiner Faceboookseite mit. "Wir drücken hiermit den Hinterbliebenen der Opfer unser tiefstes Mitgefühl aus!", schreibt der Verein.

+++ Aufruf zu Mahnwache am Brandenburger Tor +++

11:26 Uhr: Auch in Berlin soll der Opfern von Hanau gedacht werden. Die SPD rief zu einer Mahnwache am Brandenburger Tor am Donnerstagabend um 18 Uhr auf. "Wir müssen ein Zeichen setzen. Gegen den rechten Terror, gegen den rechten Hass, gegen Faschismus", schrieb SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil auf Twitter.

+++ Zahlreiche Reaktionen auf Hanau +++

11:22 Uhr: Immer mehr Politiker und Amtsträger reagieren mit Bestürzung und großem Bedauern auf die Bluttat von Hanau. Hier haben wir eine Auswahl von Reaktionen zusammengefasst.

+++ Merkel kündigt Erklärung an +++

11:14 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will um 12:15 Uhr in Berlin eine Erklärung "zu den Morden von Hanau" abgeben. Das kündigt das Pressereferat des Kanzleramts an.

+++ Viele der Opfer mit Migrationshintergrund +++

11:00 Uhr: Unter den Todesopfern von Hanau sind nach ersten Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden viele Menschen mit Migrationshintergrund. Ob unter ihnen auch ausländische Staatsbürger sind, war zunächst nicht bekannt. Das erfuhr die Nachrichtenagentur dpa aus Sicherheitskreisen.

+++ Mahnwache und Kundgebung zur Tat geplant +++

10:47 Uhr: Anlässlich des rechtsradikalen Gewaltverbrechens von Hanau hat Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) zu einer Mahnwache für die Opfer aufgerufen. Die Gedenkveranstaltung soll am Abend um 18 Uhr auf dem Marktplatz von Hanau beginnen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) will zudem um 18 Uhr eine Kundgebung vor der Paulskirche in Frankfurt abhalten.

+++ Verschwörungsmythen und Rassismus von Tobias R. +++

10:40 Uhr: Der mutmaßliche Täter von Hanau, Tobias R., hatte vor knapp einer Woche ein Video sowie auf seiner Webseite mehrere Schiften veröffentlicht. Diese stecken voller Verschwörungsmythen und Rassismus. tagesschau.de-Investigativreporter Patrick Gensing hat die Dokumente ausgewertet .

+++ Trauerbeflaggung vor dem Landtag +++

10:35 Uhr: Der Hessische Landtag hat vor dem Parlamentsgebäude in Wiesbaden Trauerbeflaggung gehisst. Der Landtag hatte zuvor bereits seinen heutigen Sitzungstag komplett abgesagt.

Trauerbeflaggung vor dem Landtag Bild © Wolfgang Türk/hr

+++ hessen extra zur Gewalttat von Hanau +++

10:24 Uhr: Das hr-fernsehen berichtet heute ab 10:45 Uhr über die Ereignisse in Hanau. Zunächst gibt es eine Extra-Ausgabe der tagesschau, danach folgt um 11:15 Uhr ein hessen extra, in dem das Geschehen zusammengefasst wird. Mehr dazu erfahren Sie hier .

+++ SPD-Chefin: "Nicht wachsam genug"

10:20 Uhr: Auch Hessens SPD-Chefin Nancy Faeser zeigte sich bestürzt über den Anschlag von Hanau. "Wir waren nicht wachsam genug", sagte sie am Morgen. Heute stünde die Trauer im Vordergrund, ab morgen aber der Kampf gegen den Rechtsextremismus.

+++ Bouffier und Beuth im Video +++

10:16 Uhr: Hier äußern sich Ministerpräsident Bouffier und Innenminister Beuth (beide CDU) im Video zum Gewaltverbrechen von Hanau.

Videobeitrag Video zum Video Ministerpräsident und Innenminister drücken Anteilnahme aus [Videoseite] Video Ende des Videobeitrags

+++ Tatorte weiträumig abgesperrt +++

10:12 Uhr: So sieht es aktuell vor einem der beiden Tatorte, der Shisha-Bar Midnight, in Hanau aus. Die Ermittlungen laufen dort auf Hochtouren. Die Tatorte wurden weiträumig abgesperrt.

So sieht es aktuell vor einem der Tatorte in Hanau aus Bild © Bodo Weissenborn/hr

+++ Bouffier zeigt sich schockiert +++

9:58 Uhr: Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) zeigte sich schockiert über die Vorfälle in Hanau. Er könne sich nicht erinnern, dass der Landtag auf ein Ereignis mal so reagieren musste. Das Parlament hatte zuvor seine geplanten Sitzungen für heute abgesagt. Er habe zuvor bereits mit Bundeskanzlerin Merkel telefoniert und sie über die Lage informiert, sagte der Ministerpräsident. Bouffier kündigte zudem an, dass er am Nachmittag mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) den Tatort in Hanau besuchen wolle.

+++ Beuth: Täter war bisher nicht aufgefallen +++

9:49 Uhr: Innenminister Beuth bestätigte im Landtag den Verdacht eines rechtsradikalen Hintergrunds. "Erste Ergebnisse deuten auf ein fremdenfeindliches Motiv", sagte er. Es bestehe der Verdacht auf eine terroristische Tat. Der Generalbundesanwalt, der die Ermittlungen übernommen habe, stufe das Verbrechen als Verdacht einer terroristischen Gewalttat ein. Nach bisherigen Erkenntnissen sei der mutmaßliche Täter weder dem Verfassungsschutz bekannt gewesen noch sei er bisher polizeilich in Erscheinung getreten. Aus Respekt vor den Opfern wurde die Sitzung des Landtags anschließend geschlossen.

+++ Minister Beuth zur Bluttat in Hanau +++

9:40 Uhr: Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) äußerte sich am Morgen im Landtag zu den Vorfällen von Hanau. Der mutmaßliche Täter soll ein 43 Jahre alter deutscher Staatsbürger gewesen sein, der in Hanau wohnte. Beuth bestätigte auch, dass der Mann tot in seiner Wohnung aufgefunden wurde. Neben ihm habe die Leiche seiner 72-jährigen Mutter gelegen. Beide wiesen Schussverletzungen auf. Auch eine Waffe wurde dort gefunden.

"Ich verurteile die Tat aufs Schärfste. Das ist ein Anschlag auf unsere freie Gesellschaft", sagte Beuth weiter. Zuvor hatte der Landtag eine kurze Gedenkminute abgehalten. Die für heute geplanten Plenardebatten wurden abgesagt.

+++ Merkel sagt Termine ab +++

9:29 Uhr: Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reagierte auf die Tat in Hanau. Sie sagte am Morgen einen geplanten Termin in Sachsen-Anhalt ab. "Die Bundeskanzlerin lässt sich fortlaufend über den Stand der Ermittlungen in Hanau unterrichten", teilte Regierungssprecher Steffen Seibert über Twitter mit.

+++ Landtag hält Gedenkminute ab +++

9:23 Uhr: Seine Sitzung hat der Hessische Landtag für heute zwar abgesagt, die Abgeordneten sollen aber kurz für eine Gedenkminute zusammenkommen, hieß es am Morgen aus dem Parlament. Landtagspräsident Boris Rhein (CDU) teilte zur Absage des Plenartages mit: "Das ist ein schweres Verbrechen, das uns alle bestürzt. Heute ist nicht der Tag für politische Debatten."

+++ Täter soll 43 Jahre alter Mann gewesen sein +++

9:18 Uhr: Bei dem mutmaßlichen Täter von Hanau soll es sich nach Informationen von ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt um Tobias R., einen 43 Jahre alten Mann, handeln. Der mutmaßliche Täter hatte vor dem Gewaltverbrechen eine umfangreiche Sammlung von Erklärungen und Weltanschauungs-Theorien im Internet verbreitet. In einem knapp einstündigen Video, das er auf YouTube veröffentlichte, behauptet er unter anderem, Deutschland werde von einem Geheimdienst mit weitreichenden Fähigkeiten gesteuert. Außerdem äußert er sich negativ über Migranten aus arabischen Ländern und der Türkei.

Tobias R. Bild © Screenshot YouTube

Hinweis: Wir zeigen das auch uns vorliegende Bekennervideo zur Tat in Hanau nicht in Gänze, sondern nur verpixelt als Standbild oder als nur wenige Sekunden lange Sequenz und ohne die Stimme des mutmaßlichen Attentäters. Wir wollen Tätern keine offene Bühne geben, die mit ihren Taten bewusst auf diesem Weg die Öffentlichkeit suchen.

+++ Polizei bittet um Hinweise +++

9:12 Uhr: Die Polizei hat eine Sonderseite im Internet eingerichtet, auf der sie um Hinweise zur Bluttat von Hanau bittet. Zeugen können dort anonym Fotos und Videos, die zur Aufklärung beitragen, einreichen .

+++ Landtag sagt Sitzungstag ab +++

9:06 Uhr: Der Wiesbadener Landtag hat seine für heute geplante Plenarsitzung abgesagt. Das sind wir den Opfern schuldig, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Günter Rudolph, am Morgen.

+++ Bundespolitiker drücken Bedauern aus +++

9:01 Uhr: Außenminister Heiko Maas (SPD) drückt den Angehörigen der Opfer sein Mitgefühl aus. "Die schrecklichen Ereignisse in Hanau schmerzen uns alle", twittert der SPD-Politiker. "Nach dieser grausamen Nacht sind unsere Gedanken bei den Toten, ihren Familien und Angehörigen. Wir hoffen mit den Verletzten, dass sie bald wieder gesund werden." SPD-Parteichefin Saskia Esken sprach auf Twitter von "rechtem Terror" und ergänzte: "Viel zu lange haben wir uns davor gescheut, es mit klaren Worten zu benennen: Rechter Terror in Deutschland."

+++ Innenminister äußert sich im Landtag +++

8:55 Uhr: Der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) will sich in Kürze im Landtag in Wiesbaden zu den Vorfällen in Hanau äußern. Gegen 9:15 Uhr wird seine Ansprache im Parlament erwartet. Hier können Sie das Geschehen im Landtag im Livestream verfolgen .

+++ Was wir bisher über die Tat wissen +++

8:49 Uhr: Sehr vieles ist bisher noch unklar zum Gewaltverbrechen in Hanau. Was wir bisher wissen und was nicht, haben wir hier zusammengefasst.

+++ Mutter tot neben mutmaßlichem Schützen +++

8:41 Uhr: Bei der Frau, die neben dem mutmaßlichen Täter in dessen Wohnung lag, soll es sich um die Mutter des Tatverdächtigen handeln. Dies teilte der ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt über Twitter mit.

+++ Täter offenbar rechtsradikal +++

8:36 Uhr: Der Täter von Hanau handelte offenbar aus rechtsradikalen Motiven. Das geht aus Informationen hervor, die dem hr vorliegen. Der Generalbundesanwalt in Karlsruhe hat inzwischen die Ermittlungen übernommen. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen wurden ein Bekennerschreiben und ein Video gefunden. Das Video hat er wenige Tage vor der Tat bei Youtube veröffentlicht. In diesem Video spricht der Mann in fließendem Englisch von einer "persönlichen Botschaft an alle Amerikaner". Der Clip, der am Donnerstagmorgen weiter im Internet zu sehen war, wurde offensichtlich in einer Privatwohnung aufgenommen.

+++ Liveticker zur Tat in Hanau +++

8:30 Uhr: Wir berichten im Liveticker über die Ereignisse aus Hanau. Dort hat sich am späten Mittwochabend ein Gewaltverbrechen ereignet. Durch Schüsse in zwei Shisha-Bars sind insgesamt neun Menschen getötet worden, weitere wurden teils schwer verletzt. Auch der mutmaßlich Täter sowie eine weitere Person wurden in der Wohnung des Mannes tot aufgefunden. Die bisherige Zusammenfassung der Ereignisse finden Sie hier.