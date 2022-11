Einen Tag vor der erwarteten Urteilsverkündung im "NSU 2.0"-Prozess hat die Gewerkschaft der Polizei (GdP) Hessen Kritik zurückgewiesen.

Es gebe keine rechten Netzwerke innerhalb der hessischen Polizei, sagte der Landesvorsitzende Mohrherr am Mittwoch. Es sei klar, dass nicht hessische Beamte die Drohmails verfasst hätten. Die Polizei sei vorverurteilt worden. Am Dienstag hatten mehrere der in den Mails bedrohten Frauen erklärt, die Serie sei nicht vollständig aufgeklärt und die Polizei durch eine Verurteilung des Angeklagten nicht entlastet.