Eben noch sonnige 28 Grad, schon drohen Unwetter: Schwülwarme Mittelmeerluft sorgt in den kommenden Tagen für einen Wetterumschwung. Örtlich muss mit Überschwemmungen gerechnet werden.

Sonne satt und kaum ein Wölkchen am Himmel: So hat uns das Wetter in den vergangenen Tagen nach einem eher bescheidenen Mai beglückt. Damit ist es ab Donnerstag aber erst einmal vorbei. Dann drohen teils kräftige Gewitter mit lokalen Unwettern.

Erste Schauer in der Nacht

Tief Olger schaufelt nach Auskunft des hr-Meteorologen Mark Eisenmann feuchtwarme Luft von Frankreich herüber nach Hessen. In der Schwüle bilden sich zunehmend Wolken. Während der Mittwoch bei 23 bis 28 Grad noch vielfach sonnig und trocken ausfällt, sei mit ersten Schauern schon in der Nacht zum Donnerstag zu rechnen.

An Fronleichnam geht es mit den Unwettern dann richtig los. Neben sonnigen Abschnitten bilden sich örtlich immer wieder dichte Wolkenfelder, die kräftigen Regen bringen, vornehmlich in der zweiten Tageshälfte. Das Problem ist dabei laut Eisenmann die geringe Luftbewegung. Da die Wolken kaum weiterziehen, können aus ihnen stellenweise gewaltige Regenmengen fallen, nach Einschätzung Eisenmanns mehr als 30 Liter pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit.

Blitz, Donner, Hagel - aber wo?

Örtlich muss daher mit überschwemmten Straßen und volllaufenden Kellern gerechnet werden. Neben Blitz und Donner ist auch Hagelschlag möglich. Wo genau die Unwetter zuschlagen werden, lässt sich dem Experten zufolge nicht vorhersagen. Es wird auch Landesteile geben, die von den Niederschlägen völlig verschont bleiben.

Die Höchstwerte liegen je nach Sonnenscheindauer zwischen 20 und 27 Grad. Die instabile Wetterlage mit Sonne, Gewittern und Starkregen wird laut Eisenmann mindestens bis zum Wochenende anhalten. In der kommenden Woche könnten die Schauer nachlassen. Wann der strahlend blaue Himmel nach Hessen zurückkehrt, ist dem Wetterfachmann zufolge aber noch offen.