Am Frankfurter Flughafen haben Gewitter und Starkregen den Betrieb durcheinandergewirbelt. Rund eine Stunde lang waren keine Landungen möglich, Starts fanden verzögert statt. Auch im Bahn- und Straßenverkehr gibt es erste Behinderungen.

Am Flughafen waren am Nachmittag nach Aussage einer Sprecherin des Betreibers Fraport zeitweise keine Starts und Landungen möglich. Auch die Arbeit auf dem Vorfeld wurde eingestellt. Die Störung dauerte rund eine Stunde.

Etwa 100 Starts und Landungen wurden gestrichen. Einzelne Flüge wurden umgeleitet, viele Flugzeuge konnten nur mit Verspätung starten und landen.

Die Wetterlage beeinflusste am Nachmittag auch den Verkehr auf der A5 in Fahrtrichtung Frankfurt. Auf dem Teilstück zwischen Ober-Mörlen und Friedberg stürzte ein Baum auf die Fahrbahn und blockierte den rechten Fahrstreifen. Wegen des starken Regens stockte auch der Verkehr auf der Autobahn 5 bei Darmstadt sowie auf der Autobahn 661 bei Frankfurt. Bei Bad Schwalbach (Rheingau-Taunus) machte eine Schlammlawine eine Landstraße unpassierbar.

Blitzeinschlag am Hauptbahnhof Hanau

Im Bereich des Hauptbahnhofs Hanau ist es nach Angaben der Deutschen Bahn zu einem Blitzeinschlag gekommen. Züge konnten den Hauptbahnhof nach einer kurzen Unterbrechung wieder anfahren. Es könne jedoch zu Verspätungen von bis zu 15 Minuten kommen, teilte die Deutsche Bahn mit.

Wegen eines umgestürzten Baumes, der das Gleis blockiert, kommt es auf der Bahnstrecke zwischen Idstein und Niedernhausen zu Problemen. Betroffen sind die Regionalbahnen 21 und 22 sowie der Regionalexpress 20. Auch auf den S-Bahn-Linien S1, S2, S8 und S9 sowie RE2 und RE3 kommt es wegen verschiedener Unwetterschäden zu Verspätungen.

In Südhessen liefen mehrere Keller voll, Bäume und Verkehrsschilder knickten um. In Darmstadt sind große Mengen Regenwasser in das Einkaufszentrum "Luisencenter" in der Innenstadt eingedrungen.

Großes Glück hatten zwei Fensterputzer, die kurz vor Beginn des Gewitters von der Feuerwehr gerettet werden konnten. Ihre Gondel habe sich im 31. Stockwerk eines Hochhauses in der Frankfurter Innenstadt verkantet, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die beiden Männer wurden unverletzt abgeseilt. Die Gondel wurde gesichert und sollte später geborgen werden.

Kräftige Gewitter ziehen über Hessen

Der Deutsche Wetterdienst hat am Montag Unwetterwarnungen für fast alle Landkreise in Hessen veröffentlicht. Von Westen her ziehen teils kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und einzelnen Sturmböen vorüber. In den Kreisen Offenbach, Groß-Gerau, Darmstadt-Dieburg und Bergstraße wurde sogar vor extrem heftigen Starkregen gewarnt.

Auch am Dienstag wird es wieder heiß und ungemütlich zugleich. Bei Temperaturen von bis zu 32 Grad drohen erneut Schauer und Gewitter mit Unwetterpotenzial, allerdings weniger verbreitet, als noch am Montag.

hr-fernsehen, hessenschau, 3.06.2019, 19.30 Uhr