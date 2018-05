Ein tapferer Radfahrer auf einer überfluteten Straße in Marburg.

Ein tapferer Radfahrer auf einer überfluteten Straße in Marburg. Bild © Sven Obermann

Starker Regen, Blitz, Donner und Hagel: Am Muttertag hat es in Teilen Hessens ordentlich gekracht. In Ost- und Mittelhessen wurden Straßen überspült, Keller mussten ausgepumpt werden.

Starker Regen und Hagel vermiesten vielerorts den Muttertagsausflug am Sonntag. Über Marburg und Umgebung zogen am Nachmittag teils heftige Gewitter. Mehrere Straßen in Marburg wurden überflutet, Autofahrer mussten runter vom Gas.

In Rabenau (Gießen) musste ein Baum von einer Straße entfernt werden, wie ein Feuerwehrsprecher hessenschau.de berichtete. "Die Feuerwehr musste auch ausrücken, um Keller auszupumpen", sagte er. Das Gewitter sei aber schnell vorbeigezogen.

Auch im Vogelsberg und bei Fulda gab es heftige Gewitter oder Niederschläge. Die Leitstelle Vogelsberg meldete gegen 16 Uhr einen Blitzeinschlag in Grebenhain-Ilbeshausen - Feuerwehren aus dem Umkreis wurden alarmiert. Zudem wurde die B49 bei Gemünden (Vogelsberg) mit Schlamm überspült. In einem Industriegebiet in Fulda stürzte laut Polizei ein Baum um, passiert ist aber nichts.

Ein Linienbus kämpft sich durch die Wassermassen in Marburg. Bild © Sven Obermann

Unwetterwarnungen in vielen Teilen Hessen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für Sonntagnachmittag Unwetterwarnungen herausgegeben - und warnte in Teilen Hessens vor heftigem Starkregen mit Niederschlagsmengen bis zu 80 Liter pro Quadratmeter binnen sechs Stunden sowie Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis zu 85 Kilometer pro Stunde sowie Hagel mit Korngrößen von zwei bis drei Zentimetern.

Schuld am Wetterumschwung ist ein Tiefdruckgebiet, das vom Atlantik in Richtung Deutschland zog. "Es droht Ungemach", warnte hr-Wetterexperte Tim Staeger im Vorfeld. Auch in der neuen Woche geht es wechselhaft weiter.