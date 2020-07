Ein 29 Jahre alter Autofahrer ist am Samstagnachmittag vor einer Polizeikontrolle durch die gut besuchte Fußgängerzone im Seltersweg geflüchtet.

Wie die Polizei berichtet, sollte der Autofahrer aus Grünberg in der Gießener Innenstadt kontrolliert werden, weil er keinen Gurt angelegt hatte. Statt anzuhalten gab er demnach aber Gas, fuhr teilweise mit seinem Kleinwagen auch über den Gehweg und gegen die Fahrtrichtung einer Einbahnstraße.

Schließlich bog er in den Seltersweg ein, der gegen 17 Uhr nachmittags gut besucht war. Passanten sprangen laut Polizeiangaben zur Seite, sodass nach ersten Informationen niemand verletzt wurde. Kurz vor der Kreuzung am Selterstor (in Gießen als "Elefantenklo" bekannt) stoppte eine Streife den Raser.

Der Mann stand wohl unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Zudem war das Kennzeichen an seinem Auto gestohlen, einen Führerschein hatte er wohl auch nicht.