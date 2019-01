Polizeiwagen vor einem Tempel in Luxor. In der ägyptischen Stadt war der Gießener festgenommen worden.

Der in Ägypten festgehaltene Gießener ist wieder frei. Er landete am Montag in Deutschland. Die ägyptischen Behörden werfen dem 18-Jährigen Kontakte zur Terrormiliz IS vor.

Der 18-jährige Isa el-S. ist nach beinahe vier Wochen aus ägyptischer Haft entlassen worden. Das bestätigte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts am Montag in Berlin. Es sei wieder in Deutschland.

Der Vater des Gießeners hatte zuvor auf Facebook einen Link zu der ägyptischen Nachrichtenseite Akhbarak veröffentlicht. Dort sind Bilder und ein Video zu sehen, die seinen 18-jährigen Sohn am späten Sonntagabend kurz vor seiner Abreise an einem Flughafen zeigen sollen. In dem Bericht der staatlichen gelenkten Seite heißt es, der Staatsanwalt vor Ort habe noch am Sonntag eine Ausweitung der Haft erwogen, dann aber in Koordinierung mit der deutschen Botschaft die Abschiebung bewilligt.

Vater: Sohn wurde gefoltert

Wie die Gießener Allgemeine berichtet, landete Isa el-S. mittlerweile am Frankfurter Flughafen. Sein Vater konnte den 18-Jährigen dort nicht empfangen. Er war kurz zuvor in einen Flieger nach Kairo gestiegen, wie er auf Facebook schrieb. Dort wollte er nach seinem Sohn suchen, der unmittelbar nach seiner Ankunft in Luxor am 17. Dezember verschwunden war. Später stellte sich heraus, dass die Behörden in Ägypten ihn im Transitbereich des Flughafens festgenommen hatten.

Dem 18-Jährigen wurde vorgeworfen, sich den Kämpfern der Terrormiliz IS in Ägypten anschließen zu wollen. In seinem Besitz befanden sich demnach Karten des nördlichen Sinai, wo eine ägyptische Untergruppe des IS immer wieder Anschläge verübt. Nach Angaben seines Vaters wollte der junge Mann lediglich seinen Großvater in Kairo besuchen. Der Vater glaubt, dass sein Sohn in Haft gefoltert wurde. Das legten zumindest die Bilder nah, die den Gießener vor der Abreise am Flughafen zeigen.

Das Auswärtige Amt äußerste sich auf Anfrage nicht zu den Terrorvorwürfen. Der Spiegel berichtete am Montag in seiner Online-Ausgabe, dass Polizisten den 18-Jährigen nach seiner Rückkehr zu den erhobenen Vorwürfen befragten.

Göttinger ebenfalls nach Terrorverdacht abgeschoben

Bereits in der vergangenen Woche war ein 23-Jähriger aus Göttingen, der kurz nach Weihnachten bei der Einreise am Flughafen Kairo festgenommen worden war, mit einer ähnlichen Begründung abgeschoben worden. Er saß ebenfalls wegen angeblicher Terrorverbindungen zwei Wochen in Haft.

