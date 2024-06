Nach sechs Jahren in türkischer Haft kommt der 35-jährige Patrick Kraicker frei.

Nach eigenen Angaben endete am Sonntag die Haftzeit des Gießeners. Er müsse noch Formalitäten erledigen und komme dann in Abschiebehaft. Ein Gericht hatte Kraicker 2018 in einem Terrorprozess zu mehr als sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Eine Schuld hatte der Hesse stets bestritten.