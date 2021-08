Gift in Getränken - Polizei ermittelt an TU Darmstadt

Nachdem sich sieben Menschen an der TU Darmstadt mit Getränken vergiftet haben, dauern die Ermittlungen an: Die Polizei sucht nach weiteren kontaminierten Lebensmitteln. Ein 30 Jahre alter Student befindet sich in einem kritischen Zustand, er hat sich schwere Vergiftungen zugezogen.

Sieben Menschen wurden am Montag an der TU Darmstadt vergiftet, die Polizei ermittelt.

Bis zum frühen Dienstagmorgen suchten Einsatzkräfte auf dem Gelände des Campus Lichtwiese an der Technischen Universität (TU) Darmstadt nach weiteren kontaminierten Lebensmitteln, wie die Polizei mitteilte. Sieben Menschen hatten sich dort am Montagmittag teils schwere Vergiftungen zugezogen. Wie genau es dazu kommen konnte, ist noch nicht klar.

Nach Angaben der Polizei mussten sechs der Betroffenen in Krankenhäuser eingewiesen werden. Ein 30 Jahre alter Student befand sich zeitweise in Lebensgefahr. Sein Gesundheitszustand sei weiterhin kritisch, sagte die Polizei am späten Montagabend.

Einsatzkräfte nehmen Proben

Neben Unwohlsein hätten einige der Betroffenen, die auf dem Campus etwas gegessen oder getrunken hatten, auch Verfärbungen an Fingern und Füßen aufgewiesen. Die Polizei vermutet nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen, dass ein gesundheitsschädlicher Stoff in mehreren Milch-Packungen und Wasserbehältern im Gebäude L201 die Vergiftungen hervorgerufen hat.

Um welchen Stoff es sich handelt, soll eine Laboranalyse zeigen. Polizeisprecher Bernd Hochstädter sagte: "Solche Analysen gehen in der Regel nicht schnell. Das wird ein bisschen dauern." Auch weitere Lebensmittel und Getränke auf dem Campus werden untersucht.

"Beißender Geruch der betroffenen Flüssigkeiten"

Die Behälter, die in einer Art Teeküche gelagert wurden und frei zugänglich waren, seien offenbar zwischen Freitag und Montag damit versetzt worden. Besonders auffällig sei "der beißende Geruch der betroffenen Flüssigkeiten", hieß es am Montagabend.

Zu den Vergiftungsopfern gehörten sowohl Studierende als auch Beschäftigte des Lehrbereichs. Das betroffene Gebäude im Institut für Materialwissenschaften am TU-Standort Lichtwiese wurde bis zum Abend geräumt, der Nahbereich abgesperrt.

Polizei: Betroffene sollen Notarzt rufen

Die Polizei und das Präsidium der TU raten, keine Lebensmittel und Getränke zu essen oder trinken, die im mutmaßlichen Tatzeitraum in Räumen des Campus Lichtwiese gelagert waren. Wer am Montag im Gebäude L201 etwas getrunken oder gegessen habe und sich unwohl fühle oder wessen Extremitäten nun bläuliche verfärbt seien, solle umgehend ärztliche Hilfe suchen. Im Fall von Verfärbungen solle man sich möglichst nicht bewegen und sofort den Notarzt anrufen.

