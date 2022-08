Verdächtige soll in Psychiatrie bleiben

Ein Jahr nach dem Giftanschlag an der TU Darmstadt hat die Staatsanwaltschaft die Eröffnung eines Sicherungsverfahrens gegen die Verdächtige beim Landgericht beantragt.

Man gehe von der Schuldunfähigkeit der Studentin aus Mainz aus, sagte ein Sprecher am Sonntag. Zuvor hatte die "FR" berichtet. Die Ermittler gehen davon aus, dass die 32-Jährige in einem TU-Gebäude Getränke vergiftet habe. Sieben Menschen wurden verletzt, einer von ihnen schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr.