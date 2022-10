Giftköder in Bickenbach entdeckt

Unbekannte haben nahe der Straße "Im Pflanzengewann" in Bickenbach (Darmstadt-Dieburg) einen Hunde-Giftköder ausgelegt.

Eine Spaziergängerin stellte diesen nach Angaben der Polizei vom Freitag am Donnerstagmorgen sicher. Auch in Griesheim waren in der Woche zuvor solche Giftköder ausgelegt worden. Die Polizei appellierte daran, beim Gassigehen besonders vorsichtig zu sein.