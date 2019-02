Rettungskräfte am Unfallort

Rettungskräfte am Unfallort Bild © Feuerwehr Gilserberg

Zwei Tote bei Unfällen in Nordhessen

Bei Gilserberg ist eine Frau bei einem Frontalzusammenstoß ums Leben gekommen. Ein Autofahrer hatte ihren Wagen beim Überholen übersehen. Zu einem weiteren tödlichen Unfall kam es in Zierenberg.

Der erste Unfall ereignete sich am Montagmittag am Ortsausgang von Gilserberg-Lischeid (Schwalm-Eder), wie ein Polizeisprecher mitteilte. Ein Autofahrer wollte auf der B3 in Richtung Rauschenberg-Josbach (Marburg-Biedenkopf) ein anderes Fahrzeug überholen. Dabei stieß der 44-Jährige mit seinem Wagen frontal mit dem entgegenkommenden Pkw einer 74-Jährigen zusammen.

Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau tödlich verletzt. Der Mann kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Marburg. Die B 3 wurde für etwa drei Stunden gesperrt. Die Staatsanwaltschaft Marburg hat die Sicherstellung beider Fahrzeuge und deren Begutachtung angeordnet. Den Schaden gab die Polizei mit rund 20.000 Euro an.

Pkw prallt auf B251 gegen Transporter

Ein weiterer tödlicher Unfall ereignete sich am Nachmittag auf der B251 bei Zierenberg-Oelshausen (Kassel). Nach ersten Erkenntnissen stieß dort ein Kleintransporter frontal mit einem Pkw zusammen. Dabei kam ein Mensch ums Leben, eine weitere Person wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Nähere Informationen zum Unfallhergang und den Opfern lagen zunächst nicht vor. Die Bundesstraße wurde für die Rettungsarbeiten gesperrt. Die Polizei bittet ortskundige Verkehrsteilnehmer, den Bereich weiträumig zu umfahren.

In einer früheren Version war berichtet worden, dass bei dem Unfall bei Gilserberg nicht die Frau, sondern der 44-jährige Autofahrer ums Leben gekommen sei. Dies wurde inzwischen korrigiert. (Anm. d.Red.)

