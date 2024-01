Nach der bisher kältesten Nacht des Winters wird es etwas milder - aber auch gefährlicher auf Hessens Straßen. In Kassel wurde wegen Glätte zeitweise der Busverkehr eingestellt.

Auf den Kälterekord in der Nacht zum Donnerstag in Hessen folgt nun Glätte. Am Donnerstagabend waren die Straßen in Kassel so gefährlich, dass die Kasseler Verkehrsbetriebe (KVG) den gesamten Busverkehr von 21 Uhr bis zum Betriebsschluss um 0.30 Uhr einstellten.

Am frühen Freitagmorgen habe der Winterdienst auf allen kritischen Stellen Streusalz verteilt. Der Busbetrieb könne daher vorerst wieder aufgenommen werden, teilte ein KVG-Sprecher mit. Trotzdem müssen die Fahrgäste mit Verzögerungen rechnen.

Die Polizei rief Autofahrer auf, besonders vorsichtig zu fahren. Im gesamten Kreis Kassel soll es bis zum Morgen 40 Glätteunfälle gegeben haben. Dabei wurden laut Polizei vier Menschen leicht verletzt.

Glätte-Warnungen für mehrere Landkreise

Bei Tiefstwerten zwischen 0 und -7 Grad herrschte in der Nacht in ganz Nord- und Mittelhessen Glättegefahr.

In der Stadt Kassel und den Kreisen Kassel, Waldeck-Frankenberg, Werra-Meißner und Schwalm-Eder besteht laut Deutschem Wetterdienst (DWD) noch bis zum Vormittag die Gefahr von Glatteis durch gefrierenden Regen und Schneegriesel.

Der DWD riet dazu, nicht notwendige Aufenthalte im Freien und Fahrten zu vermeiden. Hier geht es zu den Unwetterwarnungen der hr-Wetterredaktion.

Kälterekord am Donnerstagmorgen

Mit -12 Grad löste Sontra (Werra-Meißner) am Donnerstagmorgen Kassel als bisher kältesten Ort in diesem Winter ab. Dort waren tags zuvor -11,6 Grad gemessen worden.

Diese Temperaturen bewegten sich zwar noch lange nicht im Rahmen des bisherigen Minusrekords von -25,3 Grad, der im Februar 1956 in Bad Hersfeld gemessen wurde. Das Land brachte von Mittwoch auf Donnerstag aber die bisher eisigste Nacht des Winters 2023/24 hinter sich.

Das waren laut hr-Wetterredaktion die kältesten gemessenen Temperaturen am frühen Donnerstagmorgen:

Sontra (Werra-Meißner): -12 Grad Fulda: - 11,8 Grad Tann (Fulda) und Philippsthal (Hersfeld-Rotenburg): - 11,7 Grad Twistetal-Mühlhausen (Waldeck-Frankenberg): -10,8 Grad Löhnberg-Obershausen (Limburg-Weilburg): -10,5 Grad

Nur freigegebene Eisflächen betreten

Der Dauerfrost der vergangenen Tage reicht laut hr-Meteorologe Michael Köckritz noch nicht, um auf zugefrorenen Seen spazieren zu gehen oder sogar Schlittschuh zu laufen. "Dazu bräuchten wir noch ein bis zwei Wochen bei diesen Temperaturen."

Aktuell sei das Risiko, auf einer Eisfläche einzubrechen, noch zu groß. Das gelte auch für nach dem Hochwasser der vergangenen Wochen überschwemmte Landstriche. "Selbst da ist die Eisschicht noch nicht dick genug", so Köckritz.

In Heuchelheim (Gießen) flutete die Gemeinde am Mittwochmorgen eine große Wiese zum Eislaufen. Das Ordnungsamt hatte die Fläche zuvor freigegeben.

Die DLRG hatte bereits zum Wochenbeginn davor gewarnt, Eisflächen zu betreten. Wer sich dennoch aufs Eis wage, begebe sich womöglich in Lebensgefahr.

Sonnenreiche Woche

Vielerorts sei in dieser Woche bereits die Hälfte der erwartbaren Sonnenstunden für den gesamten Januar erreicht worden.

Am sonnigsten war es demnach in Willingen (Waldeck-Frankenberg): Dort seien bis Mittwoch bereits 26,3 Sonnenstunden gezählt worden. Durchschnittlich gebe es in dem Wintersport-Ort im Upland im Januar 41,6 Stunden, so Köckritz.

Auch in Bad Hersfeld (Hersfeld-Rotenburg), Gießen, Geisenheim (Rheingau-Taunus), Nidderau (Main-Kinzig) und Vielbrunn (Odenwald) wurde laut hr-Wetterredaktion in dieser Woche bereits die Hälfte des Monats-Durchschnitt erreicht.

Ab Freitag kommt der Nebel

Zum Ende der Woche war es das aber erst einmal mit eitel Sonnenschein: Ab Freitag zeige sich das Wetter aber zunehmend von seiner nasskalten und schmuddeligen Seite, sagt Köckritz. "Dann kriecht ein Nebelfeld über Hessen - und je weiter nördlich man ist, desto trüber wird es."

In Südhessen kämpft die Sonne noch etwas länger gegen den Nebel. Fünf Sonnenstunden sind hier am Samstag laut Köckritz noch zu erwarten. Am Sonntag sei es aber überall in Hessen grau, auch Niederschläge und Glätte seien möglich - und im Norden zeitweise auch Schnee.

Skilifte sollen wieder in Betrieb gehen

Die hessischen Skigebiete haben die kalten Temperaturen der vergangenen Tage genutzt, um Kunstschnee zu produzieren. Wegen des milden Wetters musste der Skibetrieb in Willingen und an der Wasserkuppe nach nur rund drei Wochen zu Weihnachten schon wieder eingestellt werden.

Nun laufen die Schneekanonen wieder - an der Wasserkuppe (Fulda) laut Betreiber Jeremias Kümpel etwa seit vergangenem Sonntag. Zum Ende der Woche sollen die Lifte demnach wieder in Betrieb gehen.

In Willingen (Waldeck-Frankenberg) wurden die ersten Lifte bereits am Mittwoch wieder geöffnet. Am Freitagabend solle außerdem erstmals wieder Skifahren bei Flutlicht auf den frisch präparierten Pisten am Ettelsberg und am Köhlerhagen Skifahren möglich sein, kündigte Betreiber Jörg Wilke an.

