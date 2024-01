Glätte-Unfälle in Mittelhessen

Schnee und Eis haben in Mittelhessen zu mehreren Unfällen geführt.

Die Polizei zählte in der Nacht zum Montag und am frühen Morgen insgesamt 13 wetterbedingte Unfälle. Dabei sei es meist bei Blechschäden geblieben. Auf der B457 zwischen Hungen (Gießen) und Rosbach-Rodheim (Wetterau) kam allerdings ein Autofahrer von der Straße ab und überschlug sich. Er erlitt dabei Verletzungen und kam ins Krankenhaus. In Gießen wurde eine Radfahrerin bei einem Sturz auf glatter Straße verletzt. Sie brach sich laut Polizei vermutlich den Unterschenkel.