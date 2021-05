Ein 62-Jähriger ist bei Gleisarbeiten am Schienennetz nahe Borken (Schwalm_Eder) schwer verletzt worden.

Der Mann sei unter einen Schienenbagger geraten, als er ein Werkzeug aufheben wollte, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Bagger habe sich bei dem Unfall am Mittwochnachmittag aus ungeklärter Ursache in Bewegung gesetzt und den 62-Jährigen überrollt. Der Verletzte kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.