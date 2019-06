Wegen eines Feuers in einem ehemaligen Bahnwärterhäuschen in Bickenbach (Darmstadt-Dieburg) musste die Bahnstrecke zwischen Darmstadt und Heidelberg am Donnerstag für einige Stunden gesperrt werden.

Wie die Polizei mitteilte, war Unrat in Flammen geraten. Brandursache und Schadenshöhe sind noch nicht bekannt, verletzt wurde niemand.