Digitalministerin Sinemus will Hessen zum "Silicon Valley von Europa" machen. Tolle Idee. War was? kennt zehn Tech-Firmen und Startups, die sich hier unbedingt ansiedeln müssen.

Hessen, das Bundesland, in dem immer was los ist. An dieser Stelle wirft unser Kolumnist Stephan Reich mit seiner Glosse "War was?" jeden Freitag einen ganz eigenen Blick auf die Nachricht der Woche. Nehmen Sie diesen Blick bitte auf keinen Fall ernst.

Die IT-Branche ist einer der wichtigsten Arbeitgeber in Hessen, aktuell arbeiten hier rund 120.000 Menschen. Kein Wunder, dass Digitalministerin Kristina Sinemus (CDU) diese Woche sagte: "Unser Ziel ist es, Hessen zum Silicon Valley Europas weiterzuentwickeln." Das trifft sich gut, denn "War was?" hat sogar schon die passenden hessischen Tech-Unternehmen und Startups, die hier bald für Milliardenumsätze sorgen werden.

Guudle

Suchmaschine, die Suchanfragen nur in hessischer Mundart zulässt und auch nur in hessischer Mundart beantwortet. Beispiel: "Ei gude wie?" - "Frach misch net."

Ebbel

Maßstäbe setzendes Tech-Unternehmen, das mittlerweile Kult-Status besitzt, weil es ein weltweit begehrtes, einmaliges Top-Produkt produziert: Ebbelwoi.

Ebbay langt's

Verkaufsplattform, auf der sich die Nutzer über verpasste Schnäppchen, zu hohe Preise und unverschämte Verkäufer aufregen können. Erfolgreicher Ableger, auf dem man sich noch mehr aufregen kann: Ebbay langt‘s Kleinanzeigen.

Hannebumble

Dating-App für männliche und weibliche Hannebambel, die es auf anderen Datingplattformen vielleicht schwer hätten.

Snappewöhlerchen

In Nordhessen ansässiges Social-Media-Unternehmen, bei dem die Userinnen und User Bilder ihrer Schmeggewöhlerchen teilen können, beispielsweise Ahle Worschd, Weggewerch, Feddenbrod oder annere Fressalijen.

Babbelnetflix

Streamingdienst für Serien und Filme, die sich allerdings automatisch ausschalten, wenn beim Gucken nebenher zu viel gebabbelt wird.

Kall, mei Dropbox

Digitale Aufbewahrungsplattform zum praktischen Verstauen von beispielsweise digitalen Nerven-Tropfen oder Wolf Schmidts Gesamtwerk.

Facebuggel

Soziales Medium, bei dem man sich mit Leuten verbinden kann, die man vor langer Zeit mal flüchtig gekannt hat, die einem aber eigentlich den Buggel runnerrutschen können.

Amazores

Verkaufsplattform, wegen der es oft zu Streit kommt, weil sie zwar extrem bequem ist, die Angestellten aber unter fürchterlichen Bedingungen arbeiten lässt. Beliebter Ableger: Amazores Prime: Wie Amazores, nur dass es noch schneller zum Streit kommt.

WutzApp

Kommunikationsplattform, auf der man mit anderen Usern ausschließlich über hessische Schimpfworte kommuniziert, bspw. ahle Wutz, Babbsack, Worschtfettkopp, Tranfunzel, Bohnesimpel, Suffjule u.Ä.

