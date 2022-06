Ein Kläger aus Hessen bekommt nach einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Frankfurt seine verlorenen Glücksspieleinsätze in Höhe von 10.000 Euro zurück.

Zur Begründung teilte das Gericht am Donnerstag mit, die in Malta ansässige Online-Glücksspiel-Firma habe im fraglichen Zeitraum keine Konzession für Glücksspiele in Hessen gehabt.