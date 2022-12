Polizisten am Dienstagabend im besetzten Hörsaal der Goethe-Universität Frankfurt.

Polizisten am Dienstagabend im besetzten Hörsaal der Goethe-Universität Frankfurt. Bild © AStA Goethe-Universität Frankfurt

Die Frankfurter Polizei hat am Dienstagabend damit begonnen, einen von Aktivisten besetzten Hörsaal an der Goethe-Universität zu räumen. Studierende vor Ort sprachen von einem gewaltsamen Vorgehen, die Polizei von einem "sehr gesitteten" Ablauf.

Die Polizei in Frankfurt hat am Dienstagabend damit begonnen, einen von der Gruppe "End Fossil: Occupy Frankfurt" besetzten Hörsaal an der Goethe-Universität zu räumen.

Etwa 40 Aktivistinnen und Aktivisten hatten dort für mehr Klimagerechtigkeit, bessere Studienbedingungen für Geflüchtete und bezahlbare Wohnungen demonstriert. Zu den Forderungen der Gruppe gehört auch ein Fleischverzicht beim Mensa-Essen.

Ultimatum ignoriert

Nachdem die Besetzer ein Ultimatum der Universität zur Räumung des Hörsaals hatten verstreichen lassen, ging die Polizei in den Hörsaal. Nach Auskunft von Studierenden vor Ort setzten die Beamten dabei auch Gewalt ein. Vor dem Hörsaal waren Hilferufe zu hören.

Eine Vertreterin des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) berichtete von einer unübersichtlichen Lage. Demnach konnte zeitweise niemand in den Hörsaal hinein oder heraus. Drinnen seien fünf bis sechs Personen festgenommen worden. Vor dem Gebäude versammelten sich bis zu 100 Studierende. In Sprechchören riefen sie "Eins, zwei, drei - lasst die Leute frei".

Polizei: "Alles sehr gesittet"

Ein Polizeisprecher sagte dagegen, die Räumung laufe "sehr gesittet" ab. Man setze auf Kommunikaton. Man habe jedem Protestierenden zu Beginn der Räumungsaktion die Möglichkeit gegeben, den Hörsaal freiwillig zu verlassen.

Einige hätten dies getan, andere nicht, so der Sprecher. Es sei möglich, dass in einzelnen Fällen Zwang zur Durchsetzung der Räumung zur Anwendung gekommen sei. Von mehreren Personen habe man die Personalien festgestellt. Sie sollten anschließend wieder auf freien Fuß kommen.

Der Sprecher bestätigte, dass sich vor dem Gebäude mehrere Studierende mit den Aktivisten solidarisiert hätten. Eine Zahl konnte er zunächst nicht nennen. Es seien Platzverweise bis 24 Uhr für das Gelände ausgesprochen worden, die aber nur für die Teilnehmer der Protestaktion gelten sollten.

