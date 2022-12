Polizisten am Dienstagabend im besetzten Hörsaal der Goethe-Universität Frankfurt.

Die Frankfurter Polizei hat am Dienstagabend einen von Aktivisten besetzten Hörsaal an der Goethe-Universität geräumt. Studierende vor Ort sprachen von einem gewaltsamen Vorgehen, laut Polizei soll Gewalt nur von einzelnen Demonstranten ausgegangen sein.

Die Polizei in Frankfurt hat am Dienstagabend einen von der Gruppe "End Fossil: Occupy Frankfurt" besetzten Hörsaal an der Goethe-Universität geräumt. Mehrere Aktivistinnen und Aktivisten hatten dort für mehr Klimagerechtigkeit, bessere Studienbedingungen für Geflüchtete und bezahlbare Wohnungen demonstriert. Zu den Forderungen der Gruppe gehört auch ein Fleischverzicht beim Mensa-Essen.

Die Räumung wurde angeordnet, weil der Kanzler der Goethe-Uni, Albrecht Fester, Strafantrag gestellt hatte, wie ein Polizeisprecher sagte. Nachdem die Besetzer ein Ultimatum zur Räumung hatten verstreichen lassen, ging die Polizei in den Hörsaal.

Studierende beklagen unverhältnismäßige Gewalt

Eine Vertreterin des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) berichtete von unverhältnismäßiger Gewalt, die die Beamten dabei eingesetzt hätten. "Es wurde gefesselt, geschubst, bedrängt, geprügelt", sagte sie. Vor dem Hörsaal waren Hilferufe zu hören.

In der Spitze hätten sich bis zu 150 Personen in dem Hörsaal aufgehalten. Als der Beginn der Räumung angekündigt wurde, hätten die meisten bis auf etwa 40 den Hörsaal verlassen. Fünf bis sechs Personen seien festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht worden.

Sprechchöre vor dem Gebäude

Vor dem Gebäude versammelten sich mehr als 100 Studierende. In Sprechchören riefen sie "Eins, zwei, drei - lasst die Leute frei" oder "Polizisten raus aus dem Campus". Der AStA-Sprecherin zufolge ließ die Polizei zeitweise niemanden mehr in den Hörsaal hinein oder heraus. Nach der Räumung wollten etwa 50 Demonstrierende vor das Polizeipräsidium ziehen, um die "Freilassung der Gefangenen" zu fordern.

Die Besetzung hatte am Dienstag um 10 Uhr begonnen und sollte mehrere Tage dauern, begleitet von Diskussionen. Ähnliche Hörsaal-Besetzungen hätten bundesweit stattgefunden, es sei aber nur in Frankfurt geräumt worden, so die Studierendenvertreterin.

Die Studentenschaft sei sehr enttäuscht vom Uni-Präsidium und von Kanzler Fester.

Polizei spricht von Angriffen auf Polizisten

Ein Polizeisprecher sagte dagegen am Dienstagabend, die Polizei sei bei der Räumung sehr kommunikativ vorgegangen. Es seien Platzverweise ausgesprochen worden. Wer ihnen nicht nachkam, müsse mit Strafanzeigen rechnen.

Gewalt und Aggression seien dagegen von Demonstrierenden ausgegangen. Es habe tätliche Angriffe auf Polizisten gegeben. Die Angreifer seien vorübergehend festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht worden.

Nach seiner Kenntnis handele es sich dabei um drei Personen, so der Sprecher. Gegen sie würden Strafverfahren eingeleitet. Sie sollten nach Feststellung der Personalien und weiterer Formalitäten wieder auf freien Fuß kommen.

Über Verletzte wurde nichts bekannt.

GEW solidarisch mit Protestierenden

Unterdessen erklärte sich die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) solidarisch mit den Aktivisten und bezeichnete ihre Forderungen als vollkommen berechtigt.

"Eine Wirtschaftspolitik, die die ökologischen Lebensgrundlagen zerstört, darf keine Fortsetzung finden", erklärte die stellvertretende Landesvorsitzende Simone Claar am Dienstag in Frankfurt. "Hier sehen wir zwischen uns und der Klimabewegung 'End Fossil: Occupy!' eine große Übereinstimmung."

