Großeinsatz an der Seilbahn in Rüdesheim: Nachdem sich die Bahn nicht mehr bewegte, mussten Höhenretter die Menschen aus den Gondeln befreien. Knapp 40 Insassen harrten teils Stunden in bis zu 14 Metern Höhe aus.

Die Seilbahn von der Rüdesheimer Altstadt zum Niederwalddenkmal ist am Freitagabend gegen 17.30 Uhr wegen eines technischen Defekts stehengeblieben. Das teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Weil es Probleme mit der Hydraulikanlage gab, konnte auch der Notbetrieb nicht laufen.

Um die knapp 40 Fahrgäste zu retten, war ein Großangebot an Sicherheitskräften vor Ort. Laut Feuerwehr waren dafür Seilbahn- und Höhenretter im Einsatz. Auch ein Hubschrauber war vor Ort. Die Menschen saßen demnach für ein paar Stunden in den bis zu 14 Meter hohen Gondeln fest.

Rettungskräfte betreuen ängstliche Fahrgäste

"Die Personen, die eher ängstlich sind, wurden sofort von speziellen Rettungskräften betreut", sagte Michael Ehresmann, Pressesprecher der Feuerwehren und des Katastrophenschutzes im Rheingau-Taunus-Kreis. Gegen 21 Uhr wurden sämtliche festhängenden Insassen sicher zu Boden gebracht. Verletzt wurde niemand.

Nach ihrer Rettung sollten die Fahrgäste medizinisch untersucht werden. Auch eine Betreuung stehe bei Bedarf zur Verfügung. 86 Einsatzkräfte waren bei der Rettung vor Ort, wie der Katastrophenschutz Rheingau-Taunus auf Twitter mitteilte.

Einen Einsatz dieser Art habe es so noch nicht gegeben, bislang habe der Notbetrieb stets funktioniert. "Das wird aber regelmäßig geübt", sagte Ehresmann.