Feuerwehrleute haben am Sonntagmorgen in Griesheim (Darmstadt-Dieburg) einen toten Menschen in einem brennenden Wohnhaus gefunden.

Wie die Person ums Leben kam und um wen es sich handelt, ist laut Polizei noch unklar. Auch zur Brandursache machte die Polizei noch keine Angaben. Experten der Kriminalpolizei ermitteln.