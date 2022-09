Zwei Maskierte haben am Freitagabend eine Tankstelle in der Flughafenstraße in Griesheim (Darmstadt-Dieburg) überfallen.

Sie bedrohten den Angestellten mit einer Pistole, so dass dieser ihnen die Tageseinnahmen in Höhe von mehreren tausend Euro aushändigte. Danach flohen sie. Beide Täter trugen Jogginganzüge, wie die Polizei berichtete.