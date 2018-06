An sonnigen Wochenenden sind Frankfurts Grillplätze völlig überfüllt. Gerüche, Abfälle und Falschparker werden zum Ärgernis. Die Stadt denkt über schnelle Abhilfe und neue Plätze nach, aber auch über Gebühren.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Zu wenig Grillplätze in Frankfurt [Audioseite] Ende des Audiobeitrags

Hohe, alte Bäume, Sitzbänke im Schatten, eine Minigolf-Anlage - der Waldspielplatz Scheerwald im Frankfurter Stadtteil Oberrad ist ein idyllisches Örtchen. Außer an sonnigen Wochenenden. Dann wabern Grillgerüche durch den Wald, zwischen den Minigolf-Bahnen wird Fleisch in allen Variationen verspeist und die Zufahrten sind zugeparkt.

Grillen ist auf dem Waldspielplatz verboten. Nur in einem kleinen Bereich nebenan ist es erlaubt. Aber dieser Platz mit seinen acht Feuerstellen ist dem Andrang nicht gewachsen. Sogar auf das Gelände des benachbarten Fußballvereins Spielvereinigung 05 Oberrad wichen die Grillenden manchmal aus, beklagt der sportliche Leiter Jürgen Eidmann: "Die gehen einfach über den Zaun drüber, benehmen sich hier teilweise wie unter aller Sau." Manche Brutzel-Freunde ließen ihren Müll einfach liegen, sagt Eidmann.

In Fechenheim wurde das Grill-Chaos zu groß

Ähnlich wie im Scheerwald geht es auch auf dem Lohrberg im Nordosten Frankfurts zu. Im Heinrich-Kraft-Park im Stadtteil Fechenheim - ehemals Frankfurts größtes Freiluft-Grillgelände - ist das Brutzeln mittlerweile verboten, zu groß war an manchen Tagen das Chaos. Damit verbleiben derzeit noch elf ausgewiesene Grillstellen in Frankfurt. Vor allem die im Osten der Stadt sind oft überfüllt.

Es herrsche Handlungsbedarf, sagt Stephan Heldmann, Leiter des Frankfurter Grünflächenamtes. Seine Mitarbeiter entwickeln derzeit ein Grill-Konzept für die Stadt. Mehr Grillplätze ausweisen – das ist die Forderung vieler, die ihr Brutzelbedürfnis nicht im eigenen Garten ausleben können. Heldmann sagt, das sei eine Option, betont aber auch: "Die Stadt muss nicht jedem Anspruch gerecht werden."

Das öffentliche Grün sei nun mal begrenzt und es gebe auch andere Bedürfnisse, beispielsweise nach Freilufterholung, ungestört von Müllhaufen und Schmorgerüchen. Denkbar sei deswegen auch eine restriktive Linie. Die Stadt könne die Zahl der Grillplätze auch reduzieren und die verbleibenden Plätze besser ausstatten - mit genügend Feuerstellen und Toiletten. Dafür wäre dann eine Gebühr denkbar.

Kassel und Gießen sind in der Grill-Frage liberal

Die meisten Städte in Hessen sind in der Grill-Frage mehr oder weniger liberal. Zum Beispiel Kassel: Dort ist Grillen überall erlaubt, wo es nicht explizit verboten ist, wie etwa in der Karlsaue an der Fulda. Und Einweggrills sind tabu. Denn die Alu-Schalen werden beim Grillen heiß und können Löcher in den Rasen brennen. Ähnlich wird es in Gießen gehandhabt.

In Wiesbaden wird Grillen dagegen nur auf ausgewiesenen Flächen geduldet, ansonsten droht die Stadt mit 50 Euro Bußgeld. Auf den ausgewiesenen Grillplätzen herrscht deshalb oft Massen-Andrang. Und auch in Wiesbaden sorgt das für Ärger. An der Freizeitanlage "Alter Friedhof" im Stadtteil Nordost fühlen sich etliche Anwohner und Parknutzer massiv von den Dünsten und Abfällen gestört. Der Ortsbeirat sucht nun - ähnlich wie in Frankfurt - nach Lösungen. Gebühren und Verbote stehen dort noch nicht zur Debatte, wie Ortsvorsteher Theo Baumstark auf Anfrage versichert. Erst einmal wollen sich die Mitglieder des Ortsbeirates ein eigenes Bild vom großen Brutzeln machen.