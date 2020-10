Eine Grillhütte in einem Waldstück bei Löhnberg (Limburg-Weilburg) ist am Sonntagmorgen in Flammen aufgegangen.

Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Unbekannte hätten Scheiben eingeschlagen und Inventar vor der Hütte verteilt. Der Gesamtschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.