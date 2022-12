Einen größeren Polizeieinsatz hat am Montagabend ein Mann in Frankfurt ausgelöst, der anscheinend grundlos mehrere Schüsse aus einer Schreckschusspistole in der Luft abgab.

Laut Polizei beobachteten Zeugen den Vorfall und sahen, wie der Schütze im Anschluss eine Trinkhalle betrat. Dort ließ er sich widerstandslos festnehmen.