Adventszeit "Größte Kerze" brennt in Schlitz

Auf dem Weihnachtsmarkt in Schlitz (Vogelsberg) leuchtet von Freitag an die "größte Kerze der Welt".

Bei dem Wahrzeichen in der Adventszeit handelt es sich um einen 36 Meter hohen Steinturm, der mit rotem Tuch verkleidet wird. An seiner Spitze sind hunderte Glühbirnen zu einer sechs Meter hohen Flamme arrangiert. So kommt die Riesenleuchte auf eine Höhe von 42 Meter.