Die Baustelle am Kaiserlei-Kreisel in Offenbach. Bild © picture-alliance/dpa

Der Umbau des Kaiserlei-Kreisels zwischen Frankfurt und Offenbach macht Fortschritte. Für Autofahrer bedeutet das allerdings erst einmal nichts Gutes: Ab Freitag kommt es zu Sperrungen und weiteren Behinderungen.

Der großangelegte Umbau des Kaiserlei-Kreisels zwischen Frankfurt und Offenbach geht diesen Samstag (10. Oktober) in die nächste Phase: Zwei neue Auffahrtrampen auf die Autobahn 661 sollen über mehrere Tage für den Betrieb vorbereitet werden und bald befahrbar sein.

Für den zuständigen Offenbacher Baudezernenten Paul-Gerhard Weiß (FDP) markiert die kommende Umstellung "einen Meilenstein" - für Autofahrer führen die Vorbereitungen dafür ab Freitagabend bis in die kommende Woche aber erst einmal zu weiteren Behinderungen.

Bereich großräumig umfahren

Die Stadt bittet Autofahrer deswegen, den Bereich ab dem Wochenende großräumig zu umfahren. "Alle Verkehrsteilnehmer müssen in dieser Woche mit nicht unerheblichen Verkehrsbehinderungen am Kaiserlei rechnen und werden um Verständnis, angepasste Fahrweise und Rücksichtnahme gebeten", so die Stadt. Auch ein Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel wird empfohlen - allerdings entfallen zeitweise auch die Bushaltestellen am (ehemaligen) Kreisel.

Denn für die neue Verkehrsführung müssen Ampeln neu positioniert und programmiert werden. Einige Spuren werden außerdem neu aufgeteilt, auf den Fahrbahnen müssen neue Markierungen aufgebracht werden. Die Abfahrtsrampen der Autobahn-Anschlussstelle Kaiserlei werden von Freitagabend (etwa 22 Uhr) bis Montagmorgen (etwa 5 Uhr) gesperrt.

Umbau bis Herbst 2021

Der Kaiserlei-Kreisel war einst das größte Verkehrsrondell Europas und verband die Zu- und Abfahrt von der Autobahn 661 mit dem Verkehr zwischen den beiden Nachbarstädten. An seine Stelle sollen zwei Kreuzungen mit Ampeln treten.

Weitere Informationen Aktuelle Informationen Die Stadt Offenbach informiert auf ihrer Seite über den aktuellen Stand der Bauarbeiten. Dort finden Sie auch weitere Details zur aktuellen Verkehrsführung. Ende der weiteren Informationen

Der Umbau soll bisherigen Angaben zufolge in einem Jahr abgeschlossen sein. Die neue ampelgesteuerte Doppel-Kreuzung ist für bis zu 94.000 Fahrzeuge täglich ausgelegt. Die Kosten gab die Stadt zuletzt mit insgesamt rund 52,5 Millionen Euro an. Den Großteil tragen Bund und Land.

