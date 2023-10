Großbrand - keine Hinweise auf Brandstiftung in Naumburg

Nach einem Großbrand in Naumburg (Kassel) mit Millionenschaden gibt es bislang keine Hinweise auf Brandstiftung.

Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach dem Feuer, das am Samstag in einer Werkstatt ausgebrochen war, hätten Kriminalbeamte und Brandermittler die Brandstelle untersucht, hieß es. Hinweise auf eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung gebe es nicht.