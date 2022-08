Nach dem Großbrand in einem Waldstück bei Dillenburg und Haiger beschäftigt nun noch ein zweites Feuer die Einsatzkräfte. Ein Löschhubschrauber entdeckte den Brand bei einem Überflug.

Videobeitrag Video Waldbrand bei Dillenburg Video Bild © hs Ende des Videobeitrags

In dem von einem Großbrand betroffenen Waldstück zwischen Dillenburg und Haiger (Lahn-Dill) ist am Samstag ein weiteres Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rät Anwohnern des Ortes Haiger-Niederroßbach, Fenster und Türen wegen der Rauchentwicklung geschlossen zu halten. Die Besatzung eines Löschhubschraubers entdeckte den neuen Brand bei einem Flug über das betroffene Waldstück.

Der neue Brand liegt etwa einen Kilometer vom größeren Feuer entfernt, das die Feuerwehr seit Freitagabend bekämpft. Weitere Löschteams aus dem Lahn-Dill-Kreis sollen das neue Feuer unter Kontrolle bringen. Wie weit sich der Brand ausgedehnt hat, war am Samstagnachmittag noch unklar.

Brand auf 300.000 Quadratmeter Fläche

Der am Freitagabend ausgebrochene Großbrand beschäftigte die Feuerwehr bis zum Samstagvormittag. Kreisbrandinspektor Harald Stürtz sagte dem hr am Morgen, die Brandstellen seien über eine Gesamtfläche von 300.000 Quadratmetern verteilt. Der Rauch sei allerdings nicht mehr so weithin sichtbar wie noch am Freitagabend.

Die Feuerwehrleute seien auf unwegsamem Gelände weiter im Einsatz, erklärte Stürtz. "Inmitten des Abschnittes sind so viele Bäume, dass wir dort gar keine Einsatzkräfte hineinkriegen, um zu löschen." Wegen der Gefahr durch zusammenbrechende Bäume habe sich die Feuerwehr teilweise zurückziehen müssen. An einigen Stellen müsse man das Holz daher kontrolliert abbrennen lassen. Der Landesbetrieb Hessenforst sei dabei, Schneisen in den Wald zu schlagen, um dem Feuer den Weg abzuschneiden.

Hubschrauber bringt wieder Löschwasser

Ein Polizeihubschrauber aus Egelsbach (Offenbach) mit Löschwasser soll die Arbeiten wie bereits am Freitag weiter unterstützen. Wegen technischer Probleme konnte der Helikopter allerdings erst am späten Vormittag starten. Am Freitagabend war sein Einsatz wegen der Dunkelheit zunächst abgebrochen worden.

Kreisbrandinspektor Stürtz rechnet damit, dass das Feuer im Laufe des Samstags gelöscht werden kann. "Die Nachlöscharbeiten werden sich aber noch in den nächsten Tagen hinziehen." Feuerwehren aus dem gesamten Lahn-Dill-Kreis sind im Einsatz. Nach Angaben der Einsatzleitung waren am Freitagabend zu Spitzenzeiten rund 400 Kräfte vor Ort.

Die Feuerwehr warnte bereits den ganzen Freitagabend über vor einer starken Rauchentwicklung im Bereich Dillenburg/Haiger. "Die Rauchentwicklung ist kilometerweit zu sehen", sagte ein Feuerwehrsprecher. Das Feuer breitete sich rasant aus: Um 17.30 Uhr sprach die Polizei von 1.000 Quadratmetern, zwei Stunden später waren es laut Feuerwehr schon 5.000 Quadratmeter. Am späten Abend schätzte die Feuerwehr die Größe des Waldbrands auf neun Hektar – umgerechnet 90.000 Quadratmeter.

Es waren Feuerwehren aus dem gesamten Lahn-Dill-Kreis im Einsatz Bild © Michael Seeboth (hr)

Funkenflug löst weitere Brände Richtung Westen aus

Nach Informationen der hr-Verkehrsredaktion kam es wegen des Waldbrandes am "Windpark Harzkopf" zu starken Sichtbehinderungen unter anderem auf der A45. Die Kreisstraße 48, die Frohnhausen mit Haiger-Oberroßbach verbindet und direkt durch das Waldgebiet führt, musste für die Einsatzkräfte voll gesperrt werden. Menschen, die in der Nähe des Feuers wohnen, sollten ihre Fenster und Türen geschlossen halten sowie Lüftungsgeräte ausschalten. Hier geht es zu den aktuellen Verkehrs- und Warnmeldungen aus Hessen.

Das Feuer im Wald breitete sich schnell aus Bild © Michael Seeboth (hr)

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes zog die Rauchwolke nach Westen. Besonders brisant: Durch die Thermik wurde laut Einsatzleitung der Funkenflug begünstigt. Im westlich gelegenen Rhein-Sieg-Kreis seien bis nach Bonn Asche und Funken niedergegangen. Anfängliche Meldungen über weitere Flächenbrände hätten sich aber nicht bestätigt, so Einsatzleiter Harald Stürtz. Eine Twitter-Nutzerin schrieb, dass sie den Geruch des Brandes bis ins 80 Kilometer entfernte Hennef riechen könne.

Der dichte Rauch sorgte in Mittelhessen für Aufsehen, viele Menschen hatten die Leitstelle alarmiert. Aus mehreren Orten teilten Augenzeugen Fotos in den sozialen Netzwerken. Landwirte aus der Region fuhren mit Wasserwagen in die Nähe der Feuerstelle, um die Einsatzkräfte zu unterstützen.

Windkraft-Anlagen in unmittelbarer Nähe zum Brand

Der Hang, an dem das Feuer mutmaßlich ausbrach, gehört zu einem südlichen Ausläufer des Rothaargebirges. Dort, in direkter Nähe zum Windpark, stand der Wald in Flammen. Der Windpark besteht aus insgesamt sechs Windrädern, die nach Angaben des Betreibers Energie für 8.000 Haushalte erzeugen kann. Nach Angaben des Kreisbrandinspektors waren die Windräder zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Der Strom sei dort aber vorsichtshalber abgeschaltet worden. Die waldige Gegend wird für Wanderungen und Mountainbike-Touren genutzt und ist ein beliebtes Ausflugsziel.

Riesige Rauchsäule im Lahn-Dill-Kreis – hier von der A45 aus zu sehen Bild © Michael Seeboth (hr)

Waldbrand im Taunus bei Königstein

Der Brand zwischen Dillenburg und Haiger war nicht der einzige am Freitag. Gegen 15 Uhr wurde im südhessischen Viernheim (Bergstraße) die Feuerwehr alarmiert, weil ein Waldstück brannte. Das Feuer hatte sich auf 300 Quadratmeter ausgebreitet und konnte innerhalb einer halben Stunde gelöscht werden. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.

Am Donnerstag war im Rhein-Main-Gebiet auch eine Rauchsäule aus weiter Ferne sichtbar. Dabei brannte es an einem Hang bei Königstein (Hochtaunus). Dort stand oberhalb der Burg Falkenstein ein Waldstück in Flammen. Das Feuer breitete sich auf sechs Hektar aus, erst am späten Donnerstagabend konnte es gelöscht werden, wie die Feuerwehr am Freitagmorgen mitteilte.

Waldbrand bei Königstein Vier Feuerwehrleute bei Löscharbeiten im Taunus verletzt Der großflächige Waldbrand im Taunus bei Königstein ist gelöscht. Vier Feuerwehrleute wurden bei den schwierigen Löscharbeiten verletzt. Eine Brandwache soll das Gebiet jetzt weiter im Blick behalten. Zum Artikel