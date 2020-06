Dichte Rauchwolke über Bad Wildungen: Dort brennt das leerstehende Kurhaus. Die Feuerwehr warnt Anwohner vor dem Qualm.

In Bad Wildungen (Waldeck-Frankenberg) brennt seit dem Freitagnachmittag das Kurhaus. Rund 70 Feuerwehrleute aus der Umgebung sind im Einsatz, wie ein Polizeisprecher am Freitagabend sagte. Man rechne damit, dass die Löscharbeiten bis Mitternacht dauern könnten.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Feuewehr hatte die Flammen am späten Abend im Griff. Sie habe das seit mehr als einem Jahrzehnt leerstehende Kurhaus aber wegen des Feuers noch nicht betreten können. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr bat Anwohner wegen der Rauchentwicklung, Fenster und Türen zu schließen und Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Autofahrer sollten das Gebiet großräumig umfahren.

Keine Gefahr für angrenzendes Pflegeheim

Die Einsatzkräfte hätten ein direkt an das Gebäude anschließendes Wohn- und Pflegeheim vor einem Übergreifen der Flammen bewahrt, berichtet die Waldeckische Landeszeitung in ihrer Online-Ausgabe. Das Gleiche sei der Feuerwehr auch zugunsten der alten Säle des Kurhauses gelungen, in denen früher größere Kultur- und Tanzveranstaltungen stattgefunden hätten. Gefahr, dass die Flammen noch übergreifen könnten, bestehe nicht mehr, sagte der Polizeisprecher am Abend.

Die Zukunft des Gebäudes und des dazugehörigen Geländes war vor kurzem wie schon häufiger Thema im Stadtparlament. Projektentwickler hatten Pläne zum Bau eines Hotels trotz konkret angemeldeten Kaufinteresses immer wieder verschoben und eine Frist verstreichen lassen. Auf eine Investition in Höhe von 25 Millionen Euro hofft die Stadt.

Das leerstehende Gebäude war in den vergangenen Jahren öfter zur Zielscheibe von Vandalismus geworden.