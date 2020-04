Großbrand in Recyclinganlage

Sachschaden Großbrand in Recyclinganlage

In einer Recyclinganlage in Darmstadt ist in der Nacht zum Dienstag ein Feuer ausgebrochen.

Laut Feuerwehr war aus unbekannter Ursache eine große Menge Sperrmüll in Brand geraten. Die Flammen drohten, auf eine Lagerhalle überzugreifen. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.