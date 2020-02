Großbrand in Frankfurt - Rauch über Stadt und Autobahn

Feuer in Lagerhalle

Im Frankfurter Stadtteil Rödelheim brennt eine Lagerhalle. Verletzt wurde offenbar niemand. Der Wind trägt den Rauch über die A5 und in andere Stadtteile. Die Feuerwehr rechnet mit einem langen Abend.

Die Löscharbeiten im Frankfurter Stadtteil Rödelheim laufen seit etwa 17.30 Uhr, wie ein Sprecher der Feuerwehr auf Nachfrage erklärte. Von der etwa 2.000 Quadratmeter großen Lagerhalle, in dem das Feuer ausgebrochen war, sei nicht mehr viel übrig:

"Das meiste ist schon kaputt." Die rund 100 Einsatzkräfte hätten den Brand aber unter Kontrolle bekommen. Der Einsatz wird sich demnach bis in den späten Abend hinziehen.

Dieses Foto machte die Feuerwehr aus nächster Nähe. Bild © Feuerwehr Frankfurt

Die Auswirkungen waren am Abend weit über Frankfurt-Rödelheim hinaus zu spüren. Der Stadtteil liegt im Nordwesten Frankfurts. Unter anderem trug der Wind den Rauch über die A5 am Frankfurter Nordwestkreuz. Auch im knapp zehn Kilometer entfernten Funkhaus des hr am Dornbusch roch es noch stark nach Rauch. Eine Gesundheitsgefährdung für die Bevölkerung gebe es nicht, hieß es.

Zu welcher Firma die Halle gehörte, konnten weder Polizei noch Feuerwehr sagen. Nach Angaben eines Polizeisprechers gibt es keine Hinweise darauf, dass sich Menschen in der Halle befunden haben könnten. Gelagert seien dort Baumaschinen gewesen.

Ein benachbartes Wohnhaus war sicherheitshalber geräumt worden. Verletzt wurde nach den bisherigen Erkenntnissen niemand.

Sendung: hr3, 02.02.2020, 20.00 Uhr