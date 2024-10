Großbrand in Frankfurt: Lagerhalle in Fechenheim eingestürzt

Im Frankfurter Stadtteil Fechenheim ist eine große Lagerhalle in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Der Rauch zog Richtung Innenstadt und andere Landkreise.

Ein Feuer in einer großen Lagerhalle in Frankfurt-Fechenheim hat am Dienstagabend einen Großbrand verursacht. Der Brand sei gegen 21 Uhr gemeldet worden, teilte die Frankfurter Feuerwehr mit.

"Aus dem Dach der Lagerhalle schlugen bereits meterhohe Flammen", sagte ein Sprecher.

Audiobeitrag Bild © Keutz TV | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Die Einsatzkräfte rückten mit einem großen Aufgebot an. Sie setzten nach eigenen Angaben Sonderlöschmittel und Spezialfahrzeuge ein und nutzten auch Wasser aus dem Main zum Löschen. Kurz nach Beginn des Einsatzes sei das Doppeldach der im Vollbrand stehenden Halle in der Ferdinand-Porsche-Straße eingestürzt.

Es habe auf einer Fläche von etwa 2.300 Quadratmetern gebrannt, berichtete der Feuerwehr-Sprecher.

Mittwoch, 5.45 Uhr: Die Feuerwehr ist weiter mit Löscharbeiten in Frankfurt-Fechenheim beschäftigt Bild © Heiko Schneider (hr)

Rund 130 Einsatzkräfte waren vor Ort. "Das Feuer ist unter Kontrolle", sagte der Sprecher in der Nacht zum Mittwoch. Der Einsatz dauerte am Morgen noch an – und wird sich bis in den Vormittag hinein ziehen. "Das Betreten des betroffenen Hallenteils ist nicht möglich, da weiterhin akute Einsturzgefahr herrscht."

Rauch im Stadtgebiet und Teilen von Offenbach

Die Rauchsäule war weithin sichtbar. Es kam zu einer weitreichenden Geruchsbelästigung , die in mehreren Stadtteilen Frankfurts sowie in Teilen von Offenbach zu spüren war. Die Frankfurter Feuerwehr warnte zudem vor einer Geruchsbelästigung in den Landkreisen Main-Taunus, Groß-Gerau und Hochtaunus.

Die Rauchsäule war weithin sichtbar. Bild © Fabian Weidenhausen (hr)

Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung, betonte die Feuerwehr. Dennoch wurde dazu aufgerufen, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Man kontrolliere die Luft in der Umgebung, es seien immer wieder Schadstoffmessungen durchgeführt worden.

Was in der 6.400 Quadratmeter großen Halle lagerte, war laut Feuerwehr zunächst unklar. Gefahrgut könne man jedoch ausschließen. Nach ersten Erkenntnissen gibt es keine Verletzten. Auch die Ursache des Brandes ist noch nicht geklärt.