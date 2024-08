Lagerhalle in Flammen Großbrand in Hainburg hält Feuerwehr in Atem

Die Rauchsäule war weithin zu sehen: Im Kreis Offenbach ist ein Brand in einer Lagerhalle ausgebrochen. Feuerwehren aus dem gesamten Kreis rückten am Donnerstagabend an - zu schwierigen Löscharbeiten.

Großeinsatz der Feuerwehr bei einem Lagerhallenbrand in Hainburg (Kreis Offenbach). Bild © 5vision.news

Großeinsatz für die Feuerwehr in Hainburg (Offenbach): Kurz vor 18 Uhr am Donnerstagabend wurde sie dort zu einem Brand in einer Lagerhalle alarmiert. Schon auf dem Weg hätten die Einsatzkräfte die Rauchsäule über dem Stadtgebiet sehen können, teilte sie mit. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten zunächst mit insgesamt 150 Einsatzkräften an. Anwohner wurden aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Halle liegt an der Offenbacher Landstraße in Hainburg. Weithin zu sehen: Die Rauchsäule über der brennenden Lagerhalle in Hainburg. Bild © 5vision.news Brand am Abend unter Kontrolle, aber nicht gelöscht Zwar sei der Brand nach etwa einer Stunde unter Kontrolle gewesen, teilte die Feuerwehr am Abend mit. Trotzdem würden die Arbeiten noch Stunden dauern. Der Brand war demnach so schwer zu löschen, dass die Feuerwehr weitere Einsatzkräfte nachfordern musste - und zwar aus dem gesamten Kreis Offenbach, wie die Polizei mitteilte. Hoher Schaden nach erster Schätzung In der Halle lagerten nach Polizeiangaben Paletten und Bausubstanzen. Den Schaden konnte die Polizei am Abend noch nicht genau beziffern. Nach einer ersten Schätzung geht sie aber von über einer Million Euro aus. Die Brandursache war zunächst unklar.