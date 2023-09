Einsatzkräfte bei den Löscharbeiten in Hofgeismar

Einsatzkräfte bei den Löscharbeiten in Hofgeismar Bild © Hessennews TV

Großbrand in Maschinenbaufirma in Hofgeismar

In der Lagerhalle eines Betriebs in Hofgeismar ist ein Feuer ausgebrochen. Teile des Gebäudes sind eingestürzt. Verletzt wurde offenbar niemand.

Videobeitrag Video Lagerhalle in Hofgeismar in Flammen Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Dunkle Rauchwolken stehen am Vormittag über dem Industriegebiet in Hofgeismar (Kassel). Dort ist in der Halle eines Maschinenbaubetriebs ein Feuer ausgebrochen. Anwohner sollen ihre Fenster und Türen geschlossen halten und Lüftungen abstellen. Die Feuerwehr nimmt aktuell Schadstoffmessungen vor.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Halle nach Angaben eines Feuerwehrsprechers bereits im Vollbrand. Durch eine Acetylen-Flasche in der Mitte der Halle sei es zu einer Explosion gekommen. Teile der Hallenkonstruktion stürzten ein. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Bis zu 120 Einsatzkräfte verschiedener Feuerwehren haben die Flammen unter Kontrolle gebracht. Die Brandursache ist nach Angaben der Feuerwehr noch unklar.