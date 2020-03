Großbrand in Neu-Isenburg

Schreinerei in Flammen

Ein Brand in einer Schreinerei hat am Montagmorgen in Neu-Isenburg (Offenbach) für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt.

Wie ein Sprecher mitteilte, zerstörten die Flammen den Flachbau und beschädigten ein angrenzendes Wohnhaus leicht. Verletzt wurde niemand. Anwohner sollten wegen der Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen halten. Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar.