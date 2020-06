Großbrand in Recyclingbetrieb bei Limburg

Ein Feuer nahe der Stadtgrenze von Limburg sorgt seit dem Abend für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Im Industriegebiet von Diez brennt es in einem Recyclingbetrieb. Anwohner sollen wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen halten.

Seit etwa 20 Uhr am Mittwochabend brennt es im Recycling-Unternehmen Uriel Papierrohstoffe im Industriegebiet von Diez (Rheinland-Pfalz). Das Unternehmen liegt direkt an der Landesgrenze zu Hessen und beinahe unmittelbar am Limburger Stadtrand.

Die Rauchsäule ist kilometerweit zu sehen. Die Polizei forderte die Anwohner auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine Gesundheitsgefährdung besteht laut Polizei und Verbandsgemeinde Diez nicht, wie beide am späten Abend auf hr-Nachfrage mitteilten. Es brenne vor allem Papier, sagte die Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde, Claudida Schäfer.

Verletzt wurde niemand. Auf dem Firmengelände seien mit Beginn des Brandes keine Menschen mehr gewesen, sagte eine Polizei-Sprecherin.

Feuer zeitweise "nicht beherrschbar"

Etwa 250 Feuerwehrleute aus Diez, der Stadt Limburg und den umliegenden Gemeinden waren gegen 23 Uhr im Einsatz. Die Feuerwehr hatte laut Schilderungen von Polizei und Verbansgemeinde große Schwierigkeiten mit dem Feuer. Der Brand sei "nicht beherrschbar", hieß es bei der Polizei. Das gesamte Gelände werde wohl abbrennen, sagte die Diezer Beigeordnete. Das Feuer könne nicht gelöscht werden.

Die Feuerwehr versuche nun, das Übergreifen der Flammen auf Nachbargrundstücke zu verhindern.

Die Löscharbeiten werden voraussichtlich noch bis Donnerstag dauern. Über die Brandursache war zunächst nichts bekannt. Die Höhe des Sachschadens konnten weder Polizei noch Verbandsgemeinde am Abend schätzen.

Großbrand an der Landesgrenze: Die Rauchwolke war kilometerweit sichtbar. Bild © Till Kronsfoth

