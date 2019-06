Großbrand verursacht riesige Rauchwolke in Hanau

Schrottpresse in Flammen

Nach einem Großbrand in Hanau ist am Freitagabend eine riesige Rauchwolke über die Stadt gezogen. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine Schrottpresse hatte Feuer gefangen.

Laut Feuerwehr kam es in der Canthalstraße im Hafenbereich zu dem Brand. Demnach war bei einem Schrotthändler eine Presse in Brand geraten und hatte Abfälle entzündet. Was genau das Feuer auslöste, ist unklar.

Eine riesige Rauchwolke zog über das Hafengelände und die Umgebung. Wegen der Rauchgase und der Geruchsentwicklung forderte die Feuerwehr die Anwohner auf, Fenster und Türen zu schließen. Die Wolke war kilometerweit zu sehen.

Feuerwehr Hanau @FeuerwehrHanau Es kommt zu einer starken Rauchentwicklung und es kann zu Geruchsentwicklungen im Bereich Hafen und Umgebung kommen. Bitte umfahren Sie den Bereich. Anwohner werden gebeten Fenster und Türen zu schließen. |rw #hanau [zum Tweet]

Die Einsatzkräfte waren am Abend noch immer mit den Löscharbeiten beschäftigt. Über den entstandenen Schaden gab es zunächst keine Angaben.

Sendung: hessenschau kompakt, 21.6.2019, 21.45 Uhr