In Bad Hersfeld wütet ein Feuer in einem Möbelhaus. Der Ausstellungsraum brannte komplett aus. Der Feuerwehr bereitet die Löschwasserversorgung Probleme.

Der Brand in dem Möbelhaus im Bad Hersfelder Stadtteil Hohe Luft führte am Montagmorgen zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Nach Angaben der Feuerwehr löste die Brandmeldeanlage in dem Gebäude kurz vor 6 Uhr aus.

Der komplette Ausstellungsraum stand in Flammen. Rund 160 Eisatzkräfte versuchen zurstunde noch, ein Übergreifen der Flammen auf den hinteren Teil des Gebäudes zu verhindern, in dem Lager sind. Dort befindet sich laut Feuerwehr auch ein weiterer Betrieb. Die Löscharbeiten sollen voraussichtlich noch den ganzen Tag andauern.

Löschwasser aus der Haune

Kreisbrandinspektor Marco Kauffunger sagte, es gebe Probleme mit der Wasserversorung. Es werde enorm viel Wasser benötigt. Dieses werde unter anderem aus dem Fluss Haune geholt. Die Feuerwehr verlegte dafür Löschschläuche quer über die B27. Daher gibt es Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Bundesstraße in Richtung Eschwege wurde zwischen der Anschlusstelle Bad Hersfeld und Hohe Luft für Lkw gesperrt.

Verletzt wurde bei dem Feuwehr nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Wegen der starken Rauchentwicklung werden Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind noch unklar.

Möbelmarkt-Brand im Februar mit Millionenschaden

Erst Ende Februar war in einem anderen Möbelmarkt in Bad Hersfeld ein Feuer ausgebrochen. Der Brand breitete sich rasch über den Lager- und Ausstellungsraum über den gesamten Möbelmarkt aus, so dass dieser in kurzer Zeit in Vollbrand stand. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa eine Million Euro.

Rund 260 Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und des technischen Hilfswerks waren vor Ort. Nachdem der Brand komplett gelöscht war, wurde zur Sicherheit ein Schaumteppich im Möbelmarkt verteilt.

