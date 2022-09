Großeinsatz an Limesschule in Idstein

Audio Großeinsatz an Limesschule in Idstein

An der Limesschule in Idstein läuft gerade ein Großeinsatz mit 20 Rettungswagen und zwei Hubschraubern. Laut Katastrophenschutz sind mindestens 23 Schüler verletzt worden, offenbar weil Gas ausgetreten ist. 18 Schüler wurden in Krankenhäuser gebracht.