Großeinsatz bei Brand in Offenbacher Recycling-Firma

Ein Brand in einem Recycling-Betrieb in Offenbach hat für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei gesorgt. Eine riesige Rauchwolke war kilometerweit zu sehen. Im Bahnverkehr kam es zu Ausfällen.

Das Feuer war nach Angaben der Polizei am Mittwochmorgen in einer Halle des Recycling-Unternehmens Redux im Offenbacher Stadtteil Bürgel ausgebrochen. Eine riesige schwarze Rauchwolke war kilometerweit zu sehen. Die Brandursache ist noch unbekannt. Ob es Verletzte gibt, ist bislang ebenfalls unklar.

Angrenzende Straßen wurden zeitweise gesperrt. Auch der Bahnverkehr in der Umgebung war zeitweise beeinträchtigt. Laut RMV kam es wegen des Feuerwehreinsatzes auf den S-Bahn-Linien der S1, S2, S8 und S9 sowie auf den Regionalbahn-Linien RB51, RB55 und RE85 zu Teilausfällen und Verspätungen.

"Keine Gefahr für Anwohner"

Der Brand war am späten Vormittag unter Kontrolle. Wenig später gab die Feuerwehr Entwarnung, nachdem bei Messungen keine Schadstoffe in der Luft nachgewiesen werden konnten. Es könne aber vereinzelt noch zu Geruchsbelästigungen kommen. Derzeit dauern die Nachlöscharbeiten noch an.

Anwohner in Offenbach-Bürgel sowie in den Frankfurter Stadtteilen Fechenheim, Oberrad, Ostend und Sachsenhausen waren zuvor aufgefordert worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Schätzungsweise über 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei waren zeitweise vor Ort. Zur Unterstützung der Kollegen rückten die Feuerwehren aus Frankfurt und Neu-Isenburg an. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

