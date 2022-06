Die Lagerhalle eines Malerbetriebs in Dreiech-Sprendlingen fing Feuer.

Die Lagerhalle eines Malerbetriebs in Dreiech-Sprendlingen fing Feuer. Bild © 5vision.media

Lagerhalle eines Malerbetriebs in Dreieich-Sprendlingen in Flammen

Großeinsatz bei Lagerhallenbrand in Dreieich - vier Verletzte

Ein Feuer in einer Halle eines Malerbetriebs in Dreieich hat für einen schwierigen Löscheinsatz gesorgt. Vier Feuerwehrkräfte wurden dabei leicht verletzt.

Im Dreieicher Stadtteil Sprendlingen (Offenbach) ist am Samstagabend die Lagerhalle eines Malerbetriebs in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte zu einem Großeinsatz aus - rund 200 Einsatzkräfte von Feuerwehren aus umliegenden Ortschaften beteiligten sich an den stundenlangen Löscharbeiten. Vier von ihn wurden dabei leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Sie erlitten eine Rauchgasvergiftung.

Das Feuer breitete sich nach Einschätzung der Feuerwehr ungewöhnlich schnell aus. "In der Halle wurden Lacke und Farben gelagert. Wir gehen davon aus, dass dadurch der Brand beschleunigt wurde", sagte ein Sprecher der Feuerwehr Dreieich. Wieso es zu dem Brand kam, war zunächst noch unklar. Der entstandene Schaden liegt laut Feuerwehr im sechsstelligen Bereich.

Wohnhaus in Büttelborn-Worfelden in Flammen

Auch in Büttelborn (Groß-Gerau) kam es in der Nacht zum Sonntag zu einem Brand. Im Ortsteil Worfelden fing das Dachgeschoss eines Wohnhauses aus noch ungeklärter Ursache Feuer. Verletzt wurde niemand. Wie die Polizei mitteilte, konnten alle anwesenden Bewohner und Bewohnerinnen ihre Wohnungen eigenständig verlassen. Der entstandene Schaden liegt bei mindestens 150.000 Euro.