"Blaues Wasser" geht in Flammen auf [Audioseite]

Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found

Freiluft-Restaurant am Frankfurter Mainufer ausgebrannt

Das Open-Air-Restaurant "Blaues Wasser" am Frankfurter Osthafen ist in der Nacht zum Samstag in Flammen aufgegangen. Ein Mann wurde leicht verletzt.

Bei dem Brand in dem beliebten Restaurat "Blaues Wasser" am Frankfurter Mainufer entstand nach ersten Schätzungen von Feuerwehr und Polizei ein Schaden von rund 500.000 Euro. Das Gebäude wurde durch die Flammen schwer beschädigt. Eine Person erlitt eine leichte Schnittverletzung.

Gebäude schlagartig in Vollbrand

Zeugen hatten gegen halb drei Uhr den Notruf alarmiert. Als ein erster Löschtrupp der Feuerwehr mit Atemschutzgeräten und Strahlrohr in das dreigeschossige Gebäude ging, kam es nach Angaben eines Sprechers zu einer Rauchgasdurchzündung, wodurch das gesamte Gebäude, einschließlich der mit einer Kunststoffplane überdachten Außenanlagen, schlagartig im Vollbrand standen.

Mit einem Großaufgebot von über hundert Einsatzkräften konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Die Feuerwehr war noch bis in den späten Vormittag hinein damit beschäftigt, einzelne Glutnester zu löschen.

Das Feuer war in der Küche des Restaurants aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Das Restaurant grenzt direkt an den Main, so konnte mit Hilfe eines Feuerlöschbootes das Mainwasser abgepumpt und zum Löschen verwendet werden.

Sendung, hr-iNFO, 01.08.2020, 11 Uhr