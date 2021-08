Eine alkoholisierte Frau ist Samstagnacht am Sachsenhäuser Ufer in Frankfurt in den Main gefallen. Zwei Personen sprangen zur Rettung der Frau hinterher.

Die Frau wurde gerettet und kam ins Uniklinikum Frankfurt, aus dem sie im Laufe der Nacht zum Sonntag wieder entlassen wurde, berichtete die Polizei. Diese war gemeinsam mit Feuerwehr, Rettungsdienst und DLRG mit einem Großaufgebot vor Ort.