Einsatz am Industriepark Höchst

Großeinsatz nach Gasaustritt im Industriepark Höchst in Frankfurt

Im Industriepark Höchst in Frankfurt hat es am Montagabend einen Gasaustritt gegeben. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Bevölkerung wurde über Sirenen gewarnt.

Am Montagabend heulten im Westen Frankfurts die Sirenen. Auf dem Gelände des Industrieparks Höchst war ein Gefahrstoff ausgetreten. Laut Feuerwehr handelte es sich dabei um Chlorwasserstoff, eine ätzende Säure, die zur Herstellung von Salzsäure verwendet wird.

Dämpfe mit Wasser bekämpft

Weil sich die Säure schnell in ein Gas verwandelt, wurden die Anwohner in der Umgebung gewarnt. Neben den Sirenen schlug auch die WarnApp Katwarn an. Die Polizei gab auf Twitter eine Warnung für die Stadtteile Höchst, Unterliederbach und Sindlingen heraus. Die Bürgerinnen und Bürger wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Rund 100 Einsatzkräfte der Werksfeuerwehr, der Berufsfeuerwehr Frankfurt und aus dem Main-Taunus-Kreis waren vor Ort. Die Werksfeuerwehr versuchte, die Dämpfe mit Wasser niederzuschlagen. Ein Krisenstab koordinierte die Arbeiten.

Entwarnung am späten Abend

Gegen 21.15 Uhr gab es dann Entwarnung. Es bestehe keine Gefahr mehr, teilte die Polizei mit. Alle Vorsichtsmaßnahmen könnten zurückgenommen werden. Die Feuerwehr erklärte, der Austritt sei gestoppt worden. Außerhalb des Industrieparks seien keine Schadstoffe in der Luft gemessen worden.

