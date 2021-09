In einem Hotel in Münster (Darmstadt-Dieburg) ist am Montagnachmittag ein Feuer ausgebrochen.

Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Einsatzkräften aus. Wegen des starken Rauchs wurden Anwohner gebeten, Türen und Fenster zu schließen. Informationen über Verletzte lagen zunächst nicht vor. Für die Löscharbeiten wurde der Bereich weiträumig gesperrt.