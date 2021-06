Großeinsatz nach Schüssen in Frankfurt-Griesheim

Wegen mehrerer Schüsse ist ein Bereich des Frankfurter Stadtteils Griesheim von der Polizei gesperrt worden. Sie rief Anwohner zur Vorsicht auf.

Nach mehreren Schüssen ist es am Dienstagmittag zu einem großen Polizeieinsatz in Frankfurt gekommen. Ob es Verletzte oder Tote gebe, wisse sie nicht, sagte eine Polizeisprecherin. Zunächst war von nur einem Schuss die Rede gewesen. Die Schüsse waren im Stadtteil Griesheim gefallen, die Polizei sperrte den Bereich ab. Weitere Informationen lagen laut Angaben der Sprecherin noch nicht vor. Auch, ob es Verletzte oder Tote gab, blieb zunächst unklar.

Ein großes Aufgebot an Polizisten rückte an, darunter auch Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten (BFE), auch eine Verhandlungsgruppe war vor Ort.

Die Polizei warnte Anwohner per Twitter und per Warn-App Katwarn, das Gebiet um den Bereich Erzbergerstraße zu betreten: "Verlassen Sie die Straße und begeben Sie sich nach Möglichkeit in Gebäude." Einzelheiten sind derzeit noch unklar.

Der Bahnhof Griesheim und mehrere Straßen wurden gesperrt. Es ist mit Behinderungen im ÖPNV zu rechnen.